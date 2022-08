“No hay cura para la estupidez humana” – Corriere.it

De Entretenimiento Editar

El rapero respondió a un hater que lo acusó de usar su estatura para curarse: “No me curé en 3 días. Mi recuperación se jugó como si fuera un error”.

respuesta de video

Aquí viene una respuesta Rapero, amargura de acusaciones Usó su prestigio para vencer a otros y curarse más rápido. “No es la primera vez que este ‘activista’ respaldado por periodistas y artistas juega con mi enfermedad diciendo que me curaré de un tumor maligno en 3 días, como si fuera una broma. Jugando en mi recuperación como si fuera un error, además sin saberlo Era Cirugía de emergencia A través del sistema nacional de salud como cualquier persona humanaLuego se dirige directamente al autor de la carta: «Si supieras las consecuencias de una intervención con consecuencias irreversibles, probablemente no bromearías para hacer más emocionante tu deseo de crítica social. No me curé en 3 días. Pero A veces no hay cura para la estupidez humanaLuego se disculpa con otros seguidores por la indignación: “Creo que todo tiene un límite -concluye Fedez-, sé por lo que he pasado y no se lo deseo a nadie. Pero sobre todo, nunca permitiría que se burlaran o menospreciaran este método. Incluso si fuera a ser el más rico o los más ricos del planeta.