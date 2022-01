Euroliga, AC Milan gana en Barcelona

Raza

Un reto inmediato muy intenso con el Milan defendiendo con fuerza por fuera a los blaugrana, 5-5 tras los lanzamientos altos de Rodríguez y Mili. Los jugadores catalanes se calientan las manos con Coric y Laprovittola en la red para un partido todavía con bajo marcador, 8-5. Las dos faltas de Hall le dan espacio inmediato a Kiel, quien inmediatamente se pone a trabajar, la pared rojiblanca se mantiene unida y el pase de Rodríguez acierta, 8-10. AX que silencia a los anfitriones por más de 5 minutos, Sanli y Smits abren Barcelona pero siempre muestra a Chacho, 14 iguala la primera sirena. El ritmo del partido no sube, un factor muy bienvenido por Olympia. La calidad de la defensa del Milan no decae y el triple delantero de Bentil propicia un nuevo desvío para AX, 21-22. La presión defensiva para los invitados que no ofrecen posesiones fáciles para el Barcelona es sencillamente perfecta, Rodríguez siente el ambiente de un «derby» ibérico y pega la ventaja rojiblanca a 7, 25-32 sellada por Bentel que se quedó atrapado en el medio de Tarczewski. Una llamada de Mirotic no cambia la trama que ha estado dominada por los hombres del técnico Messina, 28-34 tras la magia interminable de Rodríguez.