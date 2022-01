¿Qué haces y cuándo? GreenPass, una guía para la vuelta al cole y al trabajo seguro

el varante Omicron Sigue elevando la curva de infecciones y a partir de hoy tendremos que lidiar con eso. nuevos compromisos impuestos por el gobierno para contrarrestar la tendencia negativa de la epidemia. Al mismo tiempo que el final de la temporada de vacaciones en el que ve reabrir escuelas y el De regreso trabajo Se necesitan millones de personas para reducir el riesgo de infección. Esto también es una indicación del aumento significativo en el número de tampones: Ayer se realizaron 993.201 estudios moleculares y de sondaje sobre 155.659 casos nuevos. Pero, como es bien sabido, eExisten diferentes tipos de frotis, algunos de los cuales muestran la presencia de componentes del virus y otros de anticuerpos contra enfermedad del coronavirus. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de pruebas? ¿Cuáles son las diferencias y características? ¿Cuál es el sellador recomendado para hacer? ¿Son efectivas las pruebas de saliva?

Especies

Las pruebas actualmente disponibles para detectar la infección por SARS-CoV-2 son las siguientes: prueba molecular (o PCR), que destaca la presencia del material genético (ARN) del virus y se realiza en un hisopo de un rinoceronte;

prueba de antígeno (Con rapidez), que destaca la presencia de componentes del virus y también se realiza en un frotis de rinoceronte y faringe; prueba serológica, que destaca la presencia de anticuerpos contra el virus y se realiza en muestras de sangre venosa y capilar.

y el Pruebas más fiables ahora Para diagnosticar la infección por coronavirus. Se realiza sobre una muestra tomada con hisopo nasal/oral y orofaríngeo, luego se analiza por métodos moleculares de RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa) para amplificar los genes virales expresados ​​durante la infección. El análisis solo puede realizarse en laboratorios altamente especializados, determinados por las autoridades sanitarias, y demora en promedio de 2 a 6 horas desde que la muestra es enviada para su procesamiento en el laboratorio.

Con este tipo de hisopos se buscan componentes del virus (antígenos) en muestras respiratorias. Estas son las pruebas que se pueden comprar en la farmacia y realizar de forma independiente. Las muestras se recogen de la misma manera que los hisopos moleculares (es decir, un hisopo nasofaríngeo), pero los tiempos de respuesta son mucho menores. Estamos hablando de 15 minutos frente a 24-48 horas para las pruebas moleculares. Sin embargo, la sensibilidad y la fiabilidad de las pruebas rápidas son ciertamente inferiores a las de las pruebas moleculares.

Las pruebas de antígeno, también llamadas rápidas, detectan la presencia del virus en el organismo analizando las proteínas virales, los antígenos. Hay varios tipos de pruebas disponibles que se benefician de este método. Los primeros desarrollaron trabajo con inmunocromatografía, y los siguientes con inmunofluorescencia. En el primer caso, la positividad del hisopo se detecta sobre la base de la interpretación, sin instrumentos, por parte de un profesional de la salud. En el segundo, el resultado se expresa mediante un valor numérico derivado de instrumentos específicos.

Las pruebas serológicas detectan si las personas han estado en contacto con el virus SARS-COV-2 ma. No puedo confirmar si la infección está en curso o no. Requiriendo así, en caso de positividad, una prueba de frotis molecular adicional para su confirmación. Para reducir el número de resultados falsos positivos, se recomienda encarecidamente utilizar pruebas CLIA y/o pruebas ELISA que tengan una especificidad de al menos el 95 % y una sensibilidad de al menos el 90 %. Por debajo de estos umbrales, la fiabilidad del resultado obtenido no es suficiente para los fines para los que se realizan las pruebas.

Pruebas rápidas de antígenos en saliva, en base a la evidencia disponible, Actualmente no se recomienda como alternativa a los hisopos orales/nasofaríngeosPorque no alcanza los niveles mínimos aceptables de sensibilidad y especificidad. Además, las pruebas de antígeno de matriz salival están actualmente excluidas de la Lista Común Europea de Pruebas Rápidas de Antígeno válidas para la Certificación Verde COVID-19. Está surgiendo cierta evidencia científica con respecto al uso potencial de pruebas de antígenos salivales basadas en analogías con instrumentos de laboratorio, que aún está en evaluación para las aplicaciones anteriores. Las pruebas salivales moleculares, según evidencias científicas recientes, han mostrado valores de sensibilidad entre el 77% y el 93%. Además, algunos estudios realizados en el ámbito escolar han reportado una alta concordancia entre los resultados obtenidos por pruebas moleculares salivales y por pruebas moleculares en muestras orofaríngeas, nasales y orofaríngeas.

Las diferencias

Las pruebas rápidas de antígeno (hisopos rápidos) se basan en la búsqueda de proteínas de superficie viral (antígenos) en muestras respiratorias y garantizan una respuesta a los pocos minutos de la recolección. Sin embargo, la sensibilidad de las pruebas rápidas de antígenos es menor que la de los frotis moleculares en pacientes con carga viral baja. Este último, de hecho, puede dar lugar a «falsos negativos». Además de, Sin embargo, un resultado positivo en una prueba rápida requiere una prueba de confirmación realizada en un laboratorio. Mediante la técnica molecular (molecular PCR buffer). Por lo tanto, hasta la fecha, las pruebas rápidas se consideran menos confiables en pacientes asintomáticos que contrajeron la enfermedad menos de 5 días después, o después del séptimo día desde el inicio de los primeros síntomas, ya que la prueba se correlaciona con la carga viral. También se considera menos fiable en personas sin síntomas.

Estas pruebas, según las directrices de la OMS, no están indicadas para el diagnóstico: cualquier individuo asintomático, tamizaje en aeropuerto o frontera, tamizaje inicial de donación de sangre. Las pruebas de PCR molecular, reconocidas como prueba estándar de oro (el valor máximo en términos de confiabilidad y eficacia) por la Organización Mundial de la Salud, revelan la presencia de genes virales SARS-CoV-2 en el cuerpo. Los tiempos de respuesta son de hasta 48 horas desde el momento de la prueba, con informes confiables y oportunos. Las pruebas moleculares reducen los falsos positivos y son las únicas válidas para quienes necesitan viajar.

¿Qué hacer? Los especialistas en enfermedades infecciosas explican

La Sociedad Italiana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (Simit), expone, en una nota, las características de las pruebas disponibles. «Si el hisopado de antígeno en el sujeto sintomático, estrecho contacto es negativo, procederá si persisten los síntomas Repetir después de 5 días. El modelo ideal podría ser un tampón molecular, pero eso depende de la disponibilidad”, enfatiza Claudio Mastroianni, presidente de Simit. Mientras continúa, “si se vacuna una persona que es asintomática, si lleva menos de 120 días vacunada con tres o dos dosis, debe ponerse en autocontrol y tomar un hisopado por si acaso”. síntomas sospechosos. En casos sintomáticos, se pueden realizar diferentes tipos de hisopados antigénicos o moleculares. Si el hisopado rápido en una persona con síntomas de contacto cercano es negativo, se debe repetir una prueba de antígeno o molecular después de 5 días si los síntomas persisten. Un tampón molecular puede ser ideal, pero depende de la disponibilidad.».

«Las pruebas de antígeno disponibles en las farmacias, dice, son cualitativas (revelan la posible positividad del sujeto) y pueden dar resultados falsos negativos, con menor sensibilidad, alrededor del 70%. También existe otra prueba, entre las nuevas generaciones de antígenos, denominadas semicuantitativas que se realizan en laboratorios de referencia y representan una alternativa a los hisopos moleculares. Por lo tanto -concluye el médico- existen frotis rápidos de antígenos semicuantitativos más fiables. La unidad de medida se llama . COI (índice de corte): Si este número supera los 10, la positividad -afirmó- es casi segura y no es necesaria ninguna prueba molecular para confirmar. Esta prueba se ha utilizado hasta ahora en laboratorios, pero pronto llegará a las farmacias y también puede ser prescrita por un médico de cabecera”.

