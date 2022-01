Próximamente nuevas opciones importantes – Nerd4.life

el whatsapp A punto de obtener un archivo Actualización importante Respecto, en particular, Administrar mensajes de voz, que ahora es especialmente popular entre muchos usuarios de la popular aplicación de mensajería, con opciones que ya están en beta y pronto llegará a todos los usuarios.

En concreto, es una nueva forma de escuchar Mensajes de voz: Hasta ahora solo se podían escuchar iniciando la grabación en el mismo chat en el que iniciaste estos mensajes, obligándote prácticamente a mantener el smartphone quieto durante la reproducción.



Whatsapp, captura de pantalla de lo que debería ser el nuevo lector de mensajes de voz

Para los entusiastas de la multitarea, esto puede ser muy molesto, ya que imposibilita hacer otra cosa mientras se escucha el mensaje, pero hay una novedad importante que debería solucionar el problema: según informa el habitual WABetaInfo, que siempre proporcionó información de manera muy confiable Con respecto a las próximas novedades de la popular aplicación de mensajería, parece que pronto también podrá escuchar mensajes fuera de chat.

Según la imagen de arriba, hay una variación del programa con una modificación de archivointerfaz de usuario, es capaz de permitir que los mensajes de audio se escuchen también en otras secciones de Whatsapp, con un lector que aparece superpuesto en la pantalla y la capacidad de pausar el audio, si es necesario.

Todavía no sabemos cuánto estará disponible esta actualización, pero no tardará mucho. Entre otras noticias recientes, se reveló que Last Access ya no es visible para los extraños para proteger la privacidad.