¿Estás a dieta pero estás subiendo de peso? Cuidado al comer frutas

¿Comer fruta después de comer engorda? Es una pregunta que muchos se han hecho, y los expertos finalmente han resuelto el enigma: esto es lo que debe hacer.

La mayoría de las personas han recibido educación nutricional para comer frutas para una buena salud. Hasta ahora, todo el mundo está de acuerdo en que la mayoría de las dietas sugieren comer cinco porciones al día. Sin embargo, la duda es si consumir una de estas raciones después de comer o después de cenar.

allá fruta Es un componente esencial de la dieta diaria de todos debido a sus vitaminas, antioxidantes y nutrientes. Además de ser muy bueno y sabroso, es rico en nutrientes y saludable, no es casualidad que todos los estudios científicos revelen que es un alimento imprescindible, sobre todo a nivel cardiovascular y neurocognitivo, como también se demuestra en Gazzetta dello Sport.

Sin embargo, lo cierto es que no todo el mundo sabe cuándo consumirlo y sobre todo si Come fruta después de las comidas. Los principios básicos engordan o dificultan la digestión. Algunas personas argumentan que estos alimentos, cuando se agregan al almuerzo o la cena, pueden fermentar y causar hinchazón abdominal, pero la comunidad científica no comparte esta teoría.

¿Comer fruta después de comer engorda? Una palabra para los expertos

La comunidad científica ha resuelto la cuestión del mito de que la fruta engorda si se toma en las comidas principales y por tanto si se toma con otras proteínas y carbohidratos. Los expertos señalaron que todo se mezcla dentro del estómago, luego se vacía por completo en aproximadamente 6 horas, y parece que no tiene sentido comer frutas fuera del almuerzo.

A decir verdad, según los expertos, las frutas, junto con otros alimentos, Facilitará la absorción de nutrientes.como se indica en Gazzetta dello Sport. Para aquellos que sufren de hinchazón, gases, aceleración excesiva del tránsito intestinal, o sensación de pesadez al comer frutas después de las comidas, puede deberse a que padecen algunas enfermedades digestivas como hernia de hiato o síndrome del intestino irritable, por lo que contienen mucha fibra En fruta puede ser un problema.

Pero para aquellos que no tienen ninguna enfermedad relacionada o algún inconveniente particular, pueden comer frutas sin problemas después del almuerzo. Las personas con ERGE también pueden optar por comer estos alimentos aperitivosAsí que antes de las comidas principales. En general, la ingesta recomendada es aquella que comienza con un mínimo de dos o tres raciones al día, hasta un máximo de cinco.

Para las personas que tienen algún problema intestinal o simplemente quieren fortalecer su flora bacteriana, los expertos recomiendan Come estos alimentos que protegen los intestinos Y es muy bueno para la salud de cada uno de nosotros.