Directo ¡Spalletti domina y vuela a +21 sobre Inter!

17:20

Osimhen: «La afición ha estado esperando mucho tiempo»

discurso Víctor Osimhendoble autor: “La afición siempre nos apoya, es bueno tenerlos aquí. Me sorprendió ver a tantos. Fue una buena victoria, ante un equipo duro, felicitaciones a todo el equipo. He esperado tanto tiempo.» Prestigioso trofeo, debemos continuar por este camino. ¿Mis regalos de fanáticos de la máscara? Es genial darse cuenta del amor a través de estos gestos, es realmente muy especial».

17:05

Cuando Napoli puede ganar el Scudetto, la fecha

Napoli ha dado un paso más hacia eso Invasión Scudetto. Desde hace semanas, la afición cuenta los días que faltan para el triunfo del Tricolor: ahora se juega sólo con el calendario y la aritmética. Aquí está la posible fecha. (Lee todo)

17:00

Nápoles y Turín en el ranking

un equipo Spalletti Vuela a 71 puntos, momentáneamente cuando +21 en Inter Comprometido contra la Juventus. Tras dos victorias seguidas, el Torino se detuvo legalque se quedó a 37 puntos en el undécimo lugar.

16:55

Nápoles, otro espectáculo de actuación

Cuatro goles y una actuación impecable sobre el césped, desde la defensa hasta el ataque: otro gol Espectáculo Spalletti en Nápoles.

16:52

90+2′ – Se acabó, Poker Napoli en Turín

Triple pitido del árbitro: Póquer napolitano con redes Kvaratskhelia, Ndombelé y el arco de osimin. Spalletti vuela temporalmente a +21 en Inter.

16:50

90′ – 2 minutos de prórroga

El juego que ahora no tiene nada que decir: por fin Dos minutos Y será para el Napoli la vigésima tercera victoria en este torneo y la segunda consecutiva.

16:41

82′ – Napoli domina el partido

pasan los minutos Nápoles Controlar el balón y esperar el pitido triple. Mientras tanto, se prepara el cambio definitivo: el interior cayetanoAfuera Lobotka.

16:39

80′ – Está bien para Merritt

Choque en la zona entre Sanabria y Merritt: el portero se queda en el suelo pero luego vuelve a subir sin problemas.

16:31

72′ – Dos cambios más para el Napoli

adentro Simeón y OstigardAfuera Osimhen y Rahamani.

16:27

68′ – ¡Gol del Nápoles! Ndombelé de póquer

El centrocampista se encuentra nada más entrar El primer gol en la liga italiana: Osimhen, construye el balón a Kvaratskhelia quien proporciona un pase perfecto a Ndombele quien anota Póker.

16:26

66′ – Suplente del Nápoles

Los dos primeros cambios en Spalletti: adentro Ndombele y Elmas, fuera de Zielinski y Lozano

16:20

61′ – Torino intenta responder

Resultado realmente pesado, sin embargo Turín Todavía tratando de responder. Intentan Vlasic y Richiepero no consigue intimidar a la defensa del Napoli.

16:10

51′ – ¡Gol del Nápoles! arco de osimin

Tras un buen comienzo del Torino, llegó otro gol para NápolesGran jugada del equipo, el balón sube Oliveira En la escala que coloca el centro a Osimín El cual, todavía cabeceando, marca el 3-0 en el marcador y un pilar personal.

16:05

46′ – Comienza la segunda parte

El mismo once inicial salta al campo: Comienzo de la Restauración de Turín-Nápoles.

15:47

45′- Termina el primer tiempo

El silbato del árbitro da por finalizada la primera parte del partido. Nápoles Directo 2-0 con lo de siempre Osimhen y KvaratjeliaY Turín Peligroso, pero se detiene en el poste que golpeas Snappería.

15:40

38′ – Napoli otra vez, Osimhen intenta

El atacante llega al borde del área y dispara un potente disparo, Milinkovic-Savic Le pone las manos encima y desvía a tiro de esquina.

15:37

35′ – ¡Gol del Nápoles! Mi esposo es Kvaratskhelia

Gana el georgiano y cambia el penalti: vence a Milinkovic, Kfaratskelia firma el doble

15:36

34′ – ¡Penalti para el Nápoles!

Kfaratskelia Gana un penalti, tras una falta de Linetti en el área penal. Sin duda el director de carrera.

15:32

30′ – Rodríguez ataja de nuevo a Lozano

instantánea de Osimín Sirve el centro para Lozano En una excelente ubicación, pero de esperar nuevamente. ricardo rodriguez.

15:26

25′ – Torino sigue siendo peligroso

Intentar otra vez Snapperíaesta vez con cabeza: el atacante Todos esperan pero él manda un poquito el balón.

15:24

23′ – Privido Nápoles, Sanabria Post

Increíble oportunidad para TurínQuién estuvo cerca de anotar dos veces: erizos buena patada, Merritt Llega pero no llega lejos y llega de rebote Snappería Pero manda el balón al poste.

15:22

20′ – Primera tarjeta amarilla del partido

gravilón Entra fuertemente en Kvaratskhelia: se extrae la disposición primera amarilla del partido

15:16

Torino-Napoli, tensiones fuera del campo: transmisión en vivo

mientras en el campo Nápoles Ganan 1-0 y los ánimos se encienden fuera del campo con presencia policial. (Lee todo)

15:16

14′ – Turín interactúa con Vlasic

Intenta responder después del objetivo. Turíncon Vlasic Quién inicia el tiro desde el borde del área pero encuentra la respuesta Merritt. ante una buena oportunidad de Kfaratskeliapor fuera con su tiro redondo.

15:11

9′- ¡Gol del Napoli! Osimin de inmediato

Después de menos de diez minutos de juego, el Napoli ya se adelanta. Desde los desarrollos de esquina después del procedimiento anterior, Osimín Separa lo mejor y abre el juego. Para el atacante es vigésimo gol en la liga

15:10

8′ – Ritmo alto, Rodríguez detiene a Lozano

Los primeros minutos del partido se jugaron con gran intensidad por parte de ambos equipos. primera oportunidad de Lozanoque es atendido por Anguisa, pero ha sido vandalizado antes ricardo rodriguez.

15:02

1′ – ¡Arranca Turín – Nápoles!

Saque inicial por el árbitro Marchetti: El desafío comienza entre Turín y Nápoles.

14:50

Giuntoli: «Spalletti me ha mejorado»

la s Cristiano Giuntoli Habla con los micrófonos de DAZN antes del partido: “Es importante como cada semana hacerlo bien, pensar en el presente e ir partido a partido, sin pensar en las consecuencias muy positivas o negativas. ¿Spalletti? Definitivamente me mejoró, no sé si lo mejoré a él. Spalletti no necesita mi consejo, él «Un gran entrenador, con experiencia y estamos muy contentos. De momento, todo tipo de reconocimiento te saca de nuestra realidad, tenemos que pensar en el presente, en Turín, que es un equipo difícil y hará que este partido sea difícil». (Lee todo)

14:50

Los equipos vuelven al vestuario

Napoli y Torino han terminado de calentar antes del partido y están de vuelta en el vestuario: quedan solo 10 minutos para el inicio del encuentro.

14:45

Juric: «Spalletti tiene mucha experiencia»

discurso Evan Yorick En Docena de Micrófonos:Spalletti? Estamos en diferentes niveles, hablamos de un entrenador con mucha experiencia que viene haciendo cosas muy buenas e interesantes desde la temporada pasada«.

14:40

Radonjic rechaza las críticas

discurso Nemanjá Radonzhik En Docena de Micrófonos: «No me dije nada, esto es fútbol, ​​a veces juegas bien y a veces juegas mal, pero hay que trabajar duro todos los días porque el trabajo tiene su recompensa»..

14:30

Nápoles en Turín con su afición

Para desafiar contra granadas legalun equipo Spalletti también se comprimirá sus fans Desde el sector lejano gracias al fin de la prohibición de viajar. Los Azzurri tuvieron que despedir a sus aficionados visitantes dos mesesTras la decisión de Viminali respecto a los enfrentamientos entre la Roma y los Ultras del Napoli el pasado mes de enero.

14:20

Nápoles-Eintracht Arrested talk

El Nápoles se centró en el campeonato, pero mientras tanto seguía haciéndolo Discute el que paso entre aficionados asumir liga de campeones contra Eintracht. uno de Cinco ultras napolitanos capturados Tras los enfrentamientos, justificó así su comportamiento. (Lee todo)

14:15

Spalletti, votó por un hincha: «No quiero dos equipos»

artístico Iba a revelarse a un fanático azul. preferencias para la loteria campeonesque finalmente vio a Nápoles dibujar el Milán a los cuartos de final. Aquí están las palabras de Spalletti. (Lee todo)

14:05

Nápoles, la fiesta del scudetto ya está lista

naturalmente mito: el centro histórico de Nápoles Ya está dibujado usando Tricolor. uno esperaría maxifiestade la que sólo se espera certeza matemáticas. El equipo de Spalletti está actualmente +18: con una victoria y una detenciónEnterrarparticipando contra la Juventus, puede volar a +21. (Lee todo)

14:00

Turín Nápoles, curiosidades y estadísticas

El último triunfo de Turín en contra de Nápoles En la Serie A desde el 1 de marzo de 2015 (1-0 con gol de Glick): desde entonces en 15 partidos con cuatro empates y 11 victorias de Campania, incluidos los últimos cuatro partidos en orden cronológico, los jugadores de Campania no se han ido. su historial 16 Racha invicta contra un granada en competición.

Nápoles mantuvo B puerta intacta En siete de sus últimos 10 partidos de liga, incluidos los últimos cinco fuera de casa: los Azzurri nunca han alcanzado seis porterías a cero consecutivas fuera de casa en su historia de la Serie A.

Desde el regreso de la Serie A a 20 equipos (2004/05), no ha habido plantilla No tenía 18 puntos de ventaja En segundo lugar en la tabla de posiciones 12 días después del final del torneo (considerando que la Juventus está en 53 puntos, es la tercera brecha más grande después de 16 puntos en 2006/07 y 2018/19).

Víctor Osimhen (23 entre goles y asistencias) e Khvisha Kvaratskhelia (20 entre goles y asistencias) son los dos únicos jugadores de la Serie A que han participado activamente en al menos 20 goles hasta el momento; De los 22/23 jugadores de las cinco mejores ligas europeas con al menos 20 partidos, solo cuatro (Haaland, Neymar, Ben Yedder y Messi) tienen un promedio mejor que el dúo Azzurri: el nigeriano encaja un gol cada 80 minutos que juega. , georgiano de cada 83.

13:55

Turín – Napoli, alineaciones oficiales

Turín (3-4-2-1): Milinkovic-Savic Gravelone, Shores, Rodríguez; Sengo, Ricci, Lineti, Voivoda; Vlasic, Radonjic; Snappería. todos: Jurek.

Nápoles (4-3-3): Merritt. DiLorenzo, Rahmani, Kim, Oliveira; Anguisa, Lobotka, Zelensky; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. todos: Spalletti.