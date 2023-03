Danielle Dal Moro estará ausente del episodio del lunes, Rage Against GF: Treated Like a Fugitive

Gran Hermano VIP 2022/2023

Daniele Dal Moro estará ausente del estudio hasta la Final GF VIP: después de la descalificación, el excompetidor actual no podrá estar en el ring. “Me negué a grabar videos, a diferencia de Eduardo Donamaria, me sacaron de la casa prófugo”.

daniel del moro Unos días más tarde descalificación de VIP Gran Hermano De vuelta a Instagram con una nota. El ahora excompetidor, que fue apartado del programa tras tener «actitudes imprudentes e irrespetuosas», ha dejado claro que el lunes 20 de marzo de 2023 no estará presente en el episodio en directo, desde el estudio, por las mismas razones que Edoardo Donnamaria está ausente. Al contrario de lo que hizo la amiga de Antonella Fiordelesi, Daniele Dal Moro se negó a grabar un video para ser difundido por temor a que el reality show pudiera Manipula el contenido del video a tu gusto.

Las palabras de Daniel Dal Moro

Danielle Dal Moro no estará en el estudio para el episodio del lunes 20 de marzo de Big Brother VIP y los concursantes que compiten actualmente no recibirán ningún saludo en video del inquilino anterior. Con una nota en las historias, el ex Gevino anunció que pronto contaría toda la verdad sobre lo sucedido, y acusó al programa de un trato diferente al utilizado con Edoardo Donnamaria. Estas son sus palabras:

Se suponía que debía estar en el estudio el lunes. Esto no fue posible por las nuevas disposiciones, solo un video aporte de Eduardo. La diferencia es que Eduardo no fue detenido durante la semana como prófugo. Me negué a enviarles cualquier tipo de contenido de video para que jugaran como quisieran. Desafortunadamente, en este momento tengo las manos atadas por cuestiones contractuales, pero en su momento les contaré toda la verdad sobre Gran Hermano a los hijos e hijastros. esto es una promesa.

Descalificación de Daniele Dal Moro

El pasado viernes 17 de marzo, en horas de la tarde, Gran Hermano VIP decidió descalificar a Danielle Dal Moro luego de difundir un videoclip que muestra a la excompetidora agarrando del cuello a Oriana Marzoli. El importante tuvo que salir de la casa Cinecittà para poder «Actitudes desacertadas, irrespetuosas y expresiones vulgares», comunicado del reality show. A diferencia de lo que sucedió con Edoardo Donnamaria, quien fue excluido por razones similares, para Daniele Dal Moro no esperó a que se emitiera el programa. De ahí el exabrupto del ex competidor, que fue llamado a abandonar la Puerta Roja «como un fugitivo», como él lo describió.