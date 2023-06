¿Está su adolescente deprimido? Aquí hay señales que no deben subestimarse

La depresión adolescente es un trastorno que impregna todos los ámbitos de la vida. Aquí están los síntomas a tener en cuenta.

No se trata solo del estado de ánimo. La tristeza y la melancolía no son signos que deban subestimarse en los adolescentes. Es necesario que el propio individuo, junto con su familia o amigos, identifiquen el problema para que sea abordado de la forma más rápida posible. Desafortunadamente, el diagnóstico es complicado. Los signos de depresión en general son difíciles de reconocer. En el caso de los adolescentes, probablemente sea más que eso. Mientras que las personas deprimidas tienden a buscar ayuda porque no pueden soportar el dolor de la agitación emocional, los adolescentes deprimidos, por otro lado, pueden convencerse a sí mismos de que no se puede hacer. Entonces piensan que es inútil pedir ayuda y contraatacar.

Los síntomas de la depresión en los adolescentes son diferentes a los de los adultos. Se manifiesta por algunos de los signos más frecuentes, pero no todos están siempre presentes. tristeza o desesperaciónTodo para un adolescente deprimido parece un obstáculo insuperable. irritabilidad, ira, hostilidad, hacia los adultos, pero también hacia los compañeros. Llanto frecuente verdaderas crisis emocionales. pero también Separación de amigos y parientes.Juntos con Pérdida de interés y entusiasmo.

Las alteraciones del sueño y del apetito no deben subestimarse. Además es repetitivo estado de agitaciónel Dificultad para permanecer quietoO, por el contrario, una ralentización del movimiento y del pensamiento. Finalmente, es muy alarmante y verdaderas alarmas. Pensamientos de muerte y pensamientos suicidas..

Incluso el dolor físico es un síntoma que no debe ser ignorado

dolor de cabeza inexplicable Y Dolores de todo tipoNo justificado por evidencia médica, podría ser un síntoma de depresión. Por lo tanto, el padre debe preguntarse si los trastornos que presenta su hijo son hechos incidentales asociados al período de desarrollo, o son síntomas que deben ser remitidos a un especialista.

Es importante, para este tipo de evaluación, duración de los síntomas. Si ocurren a diario y persisten en el tiempo, es una buena idea consultar a un médico. Además, se debe evaluar si los síntomas están presentes en diferentes áreas sociales de la vida del sujeto, es decir, en la familia, en la escuela o entre amigos. Si los síntomas están generalizados en todos los ámbitos de la vida del chico y son recurrentes, es posible que se trate de un episodio depresivo.

Desafortunadamente, el riesgo de suicidio está asociado con hechos concretos e intentos exitosos. Para comprender si el estado de ánimo de su hijo puede llevar a un gesto extremo, debe comprender cuáles son las señales. pensamientos de muerte. Si el chico lo expresa, por ejemplo, o bromea al respecto, entonces el problema es tangible. Tenga cuidado incluso si saluda a amigos y familiares como si fuera la última vez que los ha visto.

Tener una familia es fundamental y el diálogo puede ser la única forma de evitar el drama. Los amigos y la familia siguen siendo el punto de referencia más válido en la vida de un adolescente. Atender los problemas de los niños es la única medida preventiva real contra la depresión.