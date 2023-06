Pragmático sí, recibe el rechazo. la juve es la juve

El pragmatismo es lo de la Juventus dentro y fuera del campo. Mauricio Scanavino Así que está de acuerdo con la actitud de joroba seca de preferir el contenido al empaque y sin demasiadas florituras, desdibuja la verdad sobre los blancos y negros, en su primera entrevista en un programa concedida a cielo. No promete lágrimas y sangre, pero pone en la factura a las personas que ya están estresadas. juventus que, tras los problemas de justicia deportiva, el club tendrá que lidiar inevitablemente con problemas económicos, según los cuales le invita una y otra vez a tener los pies en la tierra.

Juventus, moral baja para los hinchas juventinos

De hecho, es un riesgo que los amantes juventus No Corras, Para Volar En Alas Del Optimismo, Después De Dos Temporadas Decepcionantes Y La Última Terrible Serie De Eventos Judiciales: Una Mezcla Que, Entre Terribles Partidos Y Lanzamientos En El Campo, Diluyó El Entusiasmo. Es empotrable. De hecho, los que gobiernan la Juventus hoy deben entenderlo, porque la línea entre el pragmatismo y el desprecio es delgada y la Juventus no puede permitirse el lujo de traspasarla. No es la idea de ganar lo único que importa, sino el honor del club, que la familia ha velado durante los últimos 100 años. corderos.