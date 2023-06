Jana está conmocionada por el arresto de Lola. ¡La niña la defenderá a toda costa!

Descubramos juntos qué avances del episodio de La Promessa se emitieron el 9 de junio de 2023 en Canale5. Las tramas del nuevo episodio de la telenovela revelan que Jana defenderá a Lola de un cargo de asesinato y el sargento Funes regresará a la villa. Mientras tanto, Leonor se vengará de Mauro.

el predecesor d La promesa nos lo revelan Episodio 9 de junio de 2023y transmitir en Canal 5 en 14:45Y Jana se sorprenderá dearresto de lula. La niña será mayor que c.convencido de que la camarera no es la asesina por Thomas E. El tratará de defenderla.. Conradodespués de un terrible interrogatorio, Entenderá que la camarera tiene razón. Y Volverá a la villa.. mientras Leonor le va a revelar algunos rumores a Jimena en su hermano. Duquesa Él irá en un alboroto Y Regresará a la casa paterna.obligando a Cruz a hablar con ellos y disculparse. El pequeño de la casa de Logan no se va a quedar ahí. Descubre quién es Teresacomenzará el Mauro tratado mal. El joven intentará explicarse, pero en vano.

Promesa hecha: Lola es acusada de asesinato. Jana la defenderá

Manuel ha sido acusado de asesinato Y crucero a Despejando dudas sobre su hijoyo decidí meter a lola en problemas. allá Una camarera es arrestada Y todos lo encontrarán ella era la amante de thomas. Jana será la única a no le creas a la chicaA pesar de todo esto inocente. Él le dirá al sargento funesquien luego de un intenso cuestionamiento, el empezara a discutir con ella. Regresará a la villa, seguro de que hay otros secretos por descubrir. mientras cosechadoDespués de ver la foto de su madre, Querrá ver claramente a Dolores Ven aquí eugeniala hermana de Cruz sobre su hijo Koro.

Avance de Promise: Leonor le revela a Jimena algunas verdades incómodas sobre Tomás

L’El arresto de Lola revelará muchos secretos. Leonor no habrá mucho escrúpulo en informar a Jimena afiliado ella engaña a su marido Esto hará que la duquesa quiera volver a casa de sus padres, poniendo en peligro los planes de Cruz, que desea casarla con Manuel. allá Marchesa tendrá que ir a disculparse Y Para explicarse con los duques de los infantes Y convenciéndolos de que dejen que su niña regrese a La Promesa, a vivir con su nueva familia y por qué no… hasta con su nuevo futuro esposo.

Tramas y avances La Promesa: Leonor se venga de Mauro

allála nueva camarera Resulta que ella es la novia de Mauro.. En la finca, todos se sorprenderán de que el hombre no mencionara el compromiso de W. Leonor Obviamente, él va a ir en un alboroto. Él decidirá vengarse. Y Empezará a tratar muy mal al joven.. Mauro intentará explicarse pero Marchesina ni lo escucha. Eventualmente, el cantinero decidirá reanudar su relación con Theresa, rompiendo el corazón de Logan.

Descubramos todos los archivos. Vistas previas semanales d La promesa es del 5 al 9 de junio de 2023.

