¿Es mejor alquilar o hipotecar? Depende de la ciudad: casi todo el mundo pierde mucho dinero porque no sabe este hecho.

Desgraciadamente, casi todos pierden mucho dinero porque no lo saben: el alquiler y la hipoteca dependen mucho de la ciudad.

El mercado inmobiliario es cada vez más complejo Italia también está atravesando una profunda crisis. Las familias ya no tienen recursos económicos y el año pasado, por si fuera poco, los tipos de interés de las hipotecas subieron espectacularmente, generando una especie de estancamiento. La demanda es para alquilar, mientras que el mercado ofrece para vender, discrepancia que inmediatamente frena una parte fundamental de la economía. Para diferentes situaciones sociales y económicas, muchos jóvenes prefieren alquilar, pero el mercado ofrece pocas opciones y realmente no es muy cómodo y sigue ofreciendo viviendas en venta a precios fuera del mercado. En muchos lugares el precio es muy elevado y obliga a la gente a buscar una vivienda lejos de su lugar de trabajo, lo que complica un poco las cosas.

Por lo tanto, no existe una respuesta real a la pregunta de si es mejor alquilar o hipotecar. Depende mucho de la zona en la que estemos.Ya sea en la ciudad o en el campo y en cualquier región de Italia en la que nos encontremos. Por ejemplo, en las grandes ciudades una hipoteca es más rentable que un alquiler, pero al mismo tiempo muchos todavía dudan un poco en comprar una casa, porque la situación en la ciudad se está desarrollando. En un instante una propiedad puede cambiar su valor En poco tiempo, tanto negativa como positivamente. Muchas veces una ciudad es vista como un lugar de tránsito y por lo tanto se puede gastar mucho dinero en alquiler durante años.

¿Es mejor una hipoteca o un alquiler?

En ciudades donde hay una gran rotación de población.Las ciudades con muchos estudiantes, trabajadores temporales y turistas suelen tener alquileres muy altos, porque saben que el mercado ya ofrece mucha demanda y necesidad. El turismo trae consigo un aumento real de los precios de alquiler, lo que afecta un poco menos a los precios de compra. Un dato que hay que tener en cuenta y no subestimar es la sostenibilidad de la prima. El dato interesante que surgió de los cálculos es que, casi siempre, El pago de la hipoteca es menor que el alquiler mensual. En muchas ciudades.

Hay que tener en cuenta que el banco nunca aporta un capital igual al valor de la vivienda, sino que se limita a un máximo del 80% del valor determinado por el tasador. Aparte de esto, Entonces debemos tener esto en cuenta. Carga extra A pagar al momento de la compra. Los que no tienen capital inicial, Por lo tanto, no puede permitirse el lujo de invertir en la compra de una propiedad, incluso si es más barata que alquilarla. Esto nos dice que no se trata sólo de comodidad sino de disponibilidad. Lo único realmente difícil de conseguir en este periodo es por qué la demanda de alquileres es tan alta.

De hecho, alquilar un apartamento con bastante frecuencia Los costos incurridos están relacionados con el depósito. O quizás anticipando algunas mensualidades estipuladas en el contrato. Generalmente, estos gastos son menores que el pago inicial requerido para comprar una casa. Por lo general, el alquiler cuesta más del 80% del pago de la hipoteca, pero comprar una vivienda con un préstamo implica gastar una gran cantidad de dinero total, Incluso si el pago del préstamo es menor que el alquiler Esto le permite ahorrar dinero eligiendo la ubicación.

Ciudades donde es más conveniente una hipoteca.

No depende sólo de la ciudad, el mecanismo es casi el mismo para todas las grandes ciudades de Italia. Depende mucho del barrio y de la zona en la que estemos, dependiendo de la demanda la oferta cambia. Barrios muy turísticos y llenos de casas vacacionales. Los cuales tienen dinámicas y permisos completamente diferentes a los del alquiler clásico, hacen que los precios suban significativamente, y no es apropiado alquilarlos ni comprarlos en esas zonas. Pero si hacemos una comparación, nos daremos cuenta de que el pago mensual del alquiler en esas zonas es mucho mayor que el pago de la hipoteca.

Sin embargo, en caso de tener algunos ahorros para cubrir gastos adicionales, las simulaciones lo confirman. Elegir comprar una vivienda es la opción más cómoda En términos de inversión respecto al alquiler. A diferencia del alquiler, comprar y abrir una hipoteca requiere un estudio más profundo del inmueble para evitar malas sorpresas en el futuro.