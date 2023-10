Empecé de nuevo con humildad, luego cavé a Barbara D’Urso

Bailando con las estrellas 2023

Simona Ventura interpreta una melodía de samba en su primera aparición en Dancing with the Stars e impresiona a los jurados. Espacio para Selvagia Lucarelli que comenta los altibajos de su larga carrera, creando un paralelo con lo sucedido con Barbara D’Urso: «Pude empezar de nuevo con humildad y sin ir al extranjero y luego publicar en inglés».

Simona Ventura Actúa con melodías de samba en el episodio inaugural de la nueva edición de Bailando con las estrellas. La presentadora compite y acoge a su compañero Giovanni Terzi y a su colega Paola Perego intercomunicador rai2Fue convincente, como ha sido habitual a lo largo de su carrera, demostrando que sabe llenar el escenario y el escenario con una combinación de presencia y profesionalidad. Su actuación sirvió de gancho para Selvagia Lucarelli Para continuar, recuerda su primera aparición en uno de los programas de radio de Ventura y para ponerse al día con Barbara d’Urso.

Selvagia Lucarelli comenta tras la actuación de Simona Ventura

Después de ver bailar a Simona -y hacerlo bien- Lucarelli comentó sobre su actuación lo siguiente: “Tengo que decir algo un poco complicado y espero que no me malinterpreten. Empecé a hacer este trabajo gracias a Simona Ventura, en el sentido de que yo era un outsider y ella me invitó a su espectáculo. Empecé allí. Han pasado 20 años y hoy estoy aquí y tú estás allí. Puedo pensar que esta es mi victoria, pero en cambio creo que es tu victoria. Has demostrado que incluso cuando tu carrera no va bien como a todos, consigues reinventarte, consigues empezar de nuevo con cosas más pequeñas con mucha humildad y no puedes irte de repente a Inglaterra a publicar en Instagram en inglés. Quedándonos aquí, haciendo cosas más pequeñas con paciencia y humildad. Hoy estás aquí y lo agradezco, aparte del hecho de que estás en Dancing with the Stars, no en el Festival Borchetta, pero un día es posible que tú estés aquí y yo esté allí. De todos modos estaba loco“.Refiriéndose a Barbara D’Urso que viajó a Londres después de su partida tarde5está vacío.

Simona Ventura respondió: «También contenta con el trabajo de Citofonare Rai2»

«Mientras tanto, el hecho de que usted esté aquí y que todos los que ha lanzado hayan tenido éxito, creo que su éxito es mi éxito. Realmente hice muchas cosas, pero nunca miré las cosas que hice. Siempre he tratado de seguir adelante. Por ejemplo, Citofonare Rai2 es un pequeño programa que está creciendo y estoy muy feliz de que Paula se haya puesto en contacto conmigo y que juntos podamos hacer esto también.Ventura respondió citando una transmisión que presenta en Rai2. «¡Ah, tú lo dijiste!«, destacó Marioto y Ventura concluyó: «Oh sí, en resumen, no es realmente estúpido.«.