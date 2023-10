212 rehenes siguen en manos de Hamás

Por Raffaella Troelli

Pasaporte en mano y esperanza de escapar. Ya no se pudo hacer nada, la salvación desapareció, el día que la ayuda humanitaria entró por sus puertas Cruce de Rafah Permaneció cerrado a miles de palestinos con doble ciudadanía que alcanzaron la única salida posible del cruce. Franja de Gaza. Entre ellos, decenas de italianos, entre ellos seiscientos estadounidenses, confiaban en el éxito de las negociaciones entre Estados Unidos, Egipto, Israel y Hamás. Acurrucados pero invisibles, permanecieron en la frontera todo el día, sentados en maletas y carritos, los niños desorientados y cansados, agotados por la espera inútil. Al principio hubo euforia y esperanza y luego silencio entre los grupos de familias, ancianos y discapacitados. Estuvieron todo el día mirando fijamente la puerta de salida, mostrando sus pasaportes a los periodistas en vano, y siguieron llamando a sus embajadas de Estados Unidos, Canadá y Europa para preguntar: «¿Por qué no nos dejan pasar?». Como Nadia Baraka, ciudadana palestina y alemana entrevistada por Euronews, que dijo: “Mis hijas han acordado con el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán que pueda irme, pero no puedo. Vinimos y encontramos todo cerrado. Al menos nos ayudaron a salir. Sólo quiero irme». E Ibrahim Al-Qarinawi, que tiene pasaporte suizo: «Vine a Gaza para visitar a mi familia durante dos meses, en el momento equivocado. La guerra comenzó y fuimos asediados. Esta guerra es muy cruel. .Sin agua, sin electricidad, sin teléfono, sin internet, nada más que «Muerte y destrucción». Raghda Abu Shaaban tiene pasaporte palestino y estadounidense y lo desea: “Después de ver la situación en Gaza, las casas destruidas y la gente muriendo bajo los escombros, digo que Dios me ha dado una nueva vida, porque pude llegar hasta aquí. . Quiero irme y regresar a Estados Unidos, pero dejaré mi corazón aquí. «Nada es más valioso que un ser humano. Estaban casi terminados, el territorio egipcio estaba a sólo unos metros de distancia, pero nadie se preocupaba por ellos. Tal vez alguien venga y nos saque». Entonces se dieron por vencidos. El cruce sigue cerrado: nadie puede salir de Gaza hacia Egipto. El corredor humanitario no les concierne todavía y la pesadilla no ha terminado para nadie.

el pasaje

Ayer por la tarde, exactamente a las nueve en punto, sólo 20 camiones, nada más, cruzaron las puertas del cruce de Rafah para transportar medicinas y suministros médicos, además de una cantidad «limitada» de conservas, agua y colchones para los exhaustos. civiles varados en la Franja. Ciudades de tiendas de campaña en la Franja y lo que queda de Gaza.

La puerta se cerró inmediatamente. No se permitió el ingreso de combustible. La ayuda humanitaria que llega a Gaza fue trasladada de 20 camiones egipcios con contenedores dobles a 30 camiones que ya se encontraban en el lado palestino del cruce, y la operación se desarrolla en una gran zona vacía. Pero afuera había interminables filas de camiones a lo largo de las fronteras de la desesperación, y adentro había tres mil toneladas de ayuda humanitaria y 930 toneladas de alimentos. El portavoz de las fuerzas israelíes, Daniel Hagari, anunció a The Times of Israel que “el combustible no entrará en Gaza”. Hajri dijo que alimentos, agua y suministros médicos entrarán desde Rafah a la parte sur de Gaza. Suministros insuficientes: El Programa Mundial de Alimentos informó que el primer convoy de ayuda contenía 60 toneladas de alimentos, incluidas latas de atún, harina, pasta y frijoles. Pero debe garantizarse «el acceso inmediato, seguro y sostenible de la ayuda a Gaza». Un primer paso, pero la Franja de Gaza necesita cantidades mucho mayores de suministros médicos y alimentos, teniendo en cuenta que incluso antes del ataque de Hamás entraban diariamente unos 500 camiones.

Después de dos semanas de guerra y muertes, y después de reuniones diplomáticas y mediaciones, incluidas visitas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Israel permitió la entrada de 20 camiones. Una exención insuficiente, según todas las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno. La Media Luna Roja comentó: “Lamentamos que los camiones de combustible no tengan licencia. La ayuda que llega desde el cruce de Rafah a Gaza es una gota en un océano de necesidades humanitarias». El jefe de la oficina de comunicaciones de Hamas, Salama Marouf, dijo: «Este convoy limitado no podrá cambiar la catástrofe humanitaria que sufre la Franja de Gaza. está experimentando», subrayando la necesidad de «establecer un paso seguro». Trabaja hoy las 24 horas del día para satisfacer las necesidades humanitarias y los servicios básicos que ya no existen y para permitir que los heridos salgan para recibir tratamiento».

La Media Luna Roja Palestina, en coordinación con la UNRWA (la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados), estableció dos grandes almacenes en el sur de la Franja de Gaza, en Rafah y Deir Al-Balah, para distribuir la ayuda. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, lanzó un llamamiento “para un alto el fuego humanitario”, insistiendo en “ayuda humanitaria inmediata y sin restricciones” a los civiles en Gaza y en la “liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes”. Más de dos millones de residentes, la mitad de los cuales han huido de sus hogares, están racionando los alimentos y bebiendo agua contaminada, siendo los niños los que corren mayor riesgo. Los hospitales sufren una grave escasez de suministros médicos y combustible para los generadores de emergencia. el tiempo se acaba.