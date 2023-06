Era tetrapléjico y fue la inspiración para la película Almost Friends.

Philippe Pozzo de Borgo Y Él murió En Marrakech un 72 años. Un rico aristócrata, hombre de negocios y escritor francés queda tetrapléjico después de un accidente de parapente. Su historia inspiró la película. casi amigos Con François Closet y Omar C.





Él murió Philippe Pozzo de Borgo

Philippe Pozzo de Borgo nació en Túnez en 1951 de una época antigua noble Una familia de ascendencia corsa.





Además de administrar la rica finca familiar en 1993, cuando tuvo un accidente que lo dejó paralizado del cuello para abajo, Philippe Pozzo di Borgo administraba una importante bodega.

Abdelcello y Philippe Pozzo di Borgo en Berlín en 2012.





allá La pérdida de una esposa por una enfermedad incurable.el 3 de mayo de 1996, se me cayó en uno Depresión profunda.

Philip Pozzo di Borgo se fue conmigo Dos niños adoptados con su esposa.

Después del accidente en su vida un ex convicto argelino Con los deberes de un manitas, Abdul Yasmine Silo.





La relación entre los dos fue tormentosa al principio, pero luego las contradicciones retrocedieron.

Pozzo di Borgo relató su experiencia en su autobiografía titulada Diablo guardiána partir del cual se hizo la exitosa película casi amigos 2011.

La película ha tenido tres remakes: uno de Argentina, uno de India y uno de América.





Felipe Pozzo di Borgo Abdul Yasmine Silo

«Es insoportable, vanaglorioso, orgulloso, salvaje, mercurial, humano. Sin él, yo hubiera muerto de descomposición. Un esclavo me trató continuamente como si fuera un niño. Atento a la menor señal, presente durante mi ausencia, me liberó. cuando estaba prisionero, me protegió cuando estaba débil. Me hizo reír cuando me separé. «Él es mi demonio guardián», escribió Philip Pozzo di Borgo sobre su personal de mantenimiento, Abd al-Yasmin Silu.

En los años siguientes, Pozzo di Borgo se casó y tuvo dos hijos con su nueva esposa. También se convirtió en activista por los derechos de las personas con discapacidad y siguió una carrera como escritor.

La reacción de los directivos de Almost Friends

la película casi amigos (Los Intocablesen el idioma original) de los directores Olivier Nakache y Eric Toledano se convirtió en el mayor éxito del cine francés, con más de 19 millones de entradas al cine.





“Es con gran tristeza que acabamos de enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo, Felipe Pozzo di Borgo”, escribieron hoy los cineastas en Twitter.

Al aceptar adaptar su historia Los Intocables Ha cambiado nuestras vidas y las vidas de muchas personas débiles y vulnerables”.