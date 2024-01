Epstein Papers: Menores para que los poderosos los chantajeen – Noticias

Clinton amenaza a Vanity Fair con no publicar artículos sobre su amigo Jeffrey Epstein. Una famosa modelo se suicida en circunstancias sospechosas dos años después de viajar en el famoso tren «Lolita Express». Los adolescentes fueron convertidos en presas sexuales de celebridades de la política y las finanzas estadounidenses e internacionales para chantajearlos.

La serie de documentos judiciales vinculados al caso Epstein, que han sido desclasificados sucesivamente, parecen una telenovela, una caja de Pandora, cinco años después de que se suicidara en prisión mientras esperaba el juicio por tráfico de menores.

El segundo lote de documentos.19 Después de más de 40 declaraciones el miércoles, con miles de páginas de declaraciones, revela nuevos nombres pero también detalles embarazosos relacionados con figuras ya conocidas en la órbita de Epstein, aunque no estén relacionadas criminalmente. Esta es la situación Bill Clintonquien supuestamente entró en las oficinas de Vanity Fair y «amenazó» a los empleados con no publicar artículos sobre el tráfico sexual de su buen amigo Jeffrey.

Ella fue quien contó la historia. Virginia Giuffre, el principal acusador de Epstein, en un correo electrónico a un periodista del Daily Mail. No está claro dónde se enteró Giuffre de las amenazas de Clinton. En los documentos, el expresidente es descrito como alguien que “viajó con Epstein y Ghislaine Maxwell (su novia, editora) y puede tener información sobre el comportamiento” del financiero y su socio.

También entre los detalles inéditos está la historia de la modelo ruso-kazaja Ruslana Korshunovaun icono publicitario para muchas casas de moda, que se suicidó a los veinte años en 2008 tras caer desde el noveno piso de su apartamento cerca de Wall Street, en circunstancias sospechosas: hace dos años, voló en el famoso “Lolita Express” de Jeffrey Epstein. avión para un viaje a su isla caribeña, Little St. James, escenario de orgías y encuentros sexuales entre dignatarios y menores.

Pero uno de los documentos más interesantes es aquel que levanta el velo de lo que fue Objetivos de la trata de adolescentes Orquestado por el financiero y su cómplice: Epstein le propuso matrimonio a una niña, identificada en un documento de 2014 con el alias “Jane Doe 3”, a “varios políticos estadounidenses prominentes, poderosos ejecutivos corporativos, presidentes extranjeros, un conocido primer ministro y otros líderes”. .” «En todo el mundo», con el objetivo de «satisfacerles» sobre su actividad financiera pero también «para obtener información sobre posibles chantajes», como por ejemplo conseguir que el adolescente le cuente detalles de encuentros sexuales.

Sin embargo, el documento no menciona los nombres de los VIP. Maxwell contactó por primera vez con la joven en 1999, cuando ella tenía apenas 15 años. Como decenas de otros menores.

Entre los nuevos nombres de clientesMuestra los de Leslie Wexner, el titán minorista detrás de Victoria's Secret, The Limited y otras cadenas de tiendas. O el multimillonario Glenn Dubin, el ex embajador de Estados Unidos y gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, y el ex senador George Mitchell. Todos lo niegan.

Los nombres que aún llaman la atención son los nombres. Bill Clinton, Donald Trump. y de pAndrea RenbyEl grupo político antimonárquico República pidió nuevas investigaciones. Pero Scotland Yard ya cerró la puerta, después de que investigaciones anteriores terminaran sin procesar y el príncipe llegara a un acuerdo extrajudicial por millones de dólares con su acusadora, Virginia Giuffre.

