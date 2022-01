«¿Envíos a Cuba y Venezuela? No está excluido»

Serguéi Rybkov No es un orador inapropiado. Uno habla de tensiones no vistas después de la Guerra Fría, especialmente en un momento en que las tensiones entre Rusia y Occidente han alcanzado niveles alarmantes. El hombre elegido por Sergei Lavrov e Vladimir Putin Uno para tratar con América Diplomático de mucho tiempo, Orgulloso de su pasado como consultor de la Embajada de Rusia en Washington y experimentado como jefe de delegados en contratos. El programa nuclear de Irán. Esa también fue una etapa muy sutil, y Lavrov, entonces ex ministro, todavía quería que su hombre «estadounidense» dirigiera las conversaciones. Un hombre complejo, con mil caras. No la burocracia firme del estado profundo ruso, sino un elemento que comienza a interactuar con los medios. Algunos dicen que podría ser el próximo ministro de Relaciones Exteriores cuando el largo reinado del Eterno Sergei llegue a su fin. Pero «cara de póquer», algunos lo llaman Después de que mencionó la canción. En una entrevista con la estrella estadounidense Lady Gaga, ahora explica.

Rybakov, mientras tanto, envía mensajes mientras tanto. Los envía principalmente en dirección a Washington. Como el jugador de póquer de la canción, cuyo rostro, o «el rostro de piedra sobre el que se mueve el competidor en el otro extremo de la mesa de póquer, es un rostro de piedra que no mueve ni un solo músculo», dice Rypkov. Señales. Estas son advertencias que deben tener en cuenta, ya que revelan algunos detalles sobre cómo podría jugar el Kremlin en estas largas rondas de conversaciones con la Casa Blanca.

El jefe negociador ruso ha decidido ir directamente al corazón del «patio trasero» de Washington y lograr el noble objetivo. Si no se llevan a cabo las negociaciones, Ryapkov explicó, Y sobre la base de «nuestras contramedidas estadounidenses», Vladimir Putin estará listo para decidir sobre «medidas técnico-militares». Cuba Y esto Venezuela. «Depende de nuestras acciones contra Estados Unidos», dijo. El presidente ruso se ha expresado más de una vez sobre este tema, por ejemplo, a nivel naval, citando acciones que podrían tomarse en caso de provocaciones abiertas o más presión militar sobre nosotros. “No queremos esto, estamos buscando compromisos”, agregó Rybakov, pero reconoció que no podía negar ningún tipo de iniciativa en este sentido.

Para los Estados Unidos es un Advertencia Especialmente importante. El regreso del fantasma de la Guerra Fría a Centro y Sudamérica vuelve a ser un sueño en la memoria de Washington. Toda una generación de ciudadanos estadounidenses vive desde hace años en Cuba con los horrores de los misiles soviéticos y la idea de una guerra nuclear que golpearía directamente las costas norteamericanas. La Crisis de los Misiles es un capítulo de la historia reciente de Estados Unidos y gira en torno a debates políticos en los que nuevas y viejas fuerzas de oposición intentan socavar la teoría de Monroe. «Patio interior» De los Estados Unidos, es decir, de todo el continente americano. Ahora las palabras de Riabko están entrando como un cuchillo en la sociedad estadounidense, aparentemente ajena a la idea de un conflicto frío pero amplio con una fuerza real, pero no con un enemigo formado por organizaciones criminales y terroristas.

Esta hipótesis puede ser vista como un gesto para reafirmar que el Kremlin tiene las armas necesarias para presionar a la Casa Blanca en diferentes rincones del planeta. Así que no consideren a Europa del Este como el único escenario para reproducir el guión del conflicto entre las superpotencias. Sin embargo, no se debe subestimar la red de alianzas y alianzas que ha mantenido Rusia a lo largo del tiempo. América Latina. En Cuba, los rusos nunca abandonaron su alianza con el establecimiento político y militar. En lo que respecta a Venezuela, hay muchos episodios en los que incluso se habla Se dice que Wagner está en contacto con contratistas. Juntos Nicolás Maduro, Especialmente cuando una guerra civil parecía estallar irreversiblemente. El proti venezolano, además, ha sido anexado por petroleros iraníes en los últimos años: por eso la armada rusa no parece estar tomando medidas para pasar a las escalas Savista. Lo mismo ocurre con La Habana, donde los barcos de la Armada de Moscú han aparecido en varias ocasiones en puertos cubanos. Tampoco se debe olvidar el papel de Nicaragua, un país que durante mucho tiempo ha sido parte del desafío entre Moscú y Washington y ahora opera en Beijing. En resumen, la advertencia de Ryabkov puede ser simplemente un farol de «cara de póquer»: pero es más convincente de lo que puedes imaginar.