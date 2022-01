«Un psiquiatra polaco que estaba junto a Juan Pablo II en agonía» – Corriere.it

Desde stefano lorenzito

Periodista Bendicte Lutaud, de el figaro Como autora de Primera entrevista con el Papa: Mujeres de papas, enfermeras y amigas son invisibles en el Vaticano

Chris es la femme! Es el destino que los periodistas franceses siempre se crucen en la vida de los papas. Esto viene ocurriendo desde tiempos de León XIII, el primero de la historia al que se le concedió una entrevista. Emitido el 4 de agosto de 1892 el figaro

Firmado por Sverine, seudónimo de Caroline Rmy: El 31 de julio, un domingo, estuvo charlando con él durante 70 minutos. Da la casualidad de que funciona en fígaro También Bendicte Lutaud, recientemente en librerías con mujeres de los papas

(Guerini and Associates), un ensayo de 280 páginas que reconstruye la historia de cinco figuras femeninas que han tenido roles importantes en el Vaticano durante los últimos noventa años. Como Pascalina Lehnert, la monja alemana ha sido llamada Papa, secretaria, ama de llaves y enfermera de Pío XII: en una de las veinte fotografías tomadas en secreto por el archivo del Papa Riccardo Galeazzi Lizzi, luego vendida a Partido de ParísLa podéis ver, la monja alemana que fue ayudante de Eugenio Basile desde 1917 y lo acompañó hasta su muerte, sentada junto a la cama del enfermo en agonía, mientras le metía en la boca la cánula de una botella de oxígeno. Hija de Christian Louthoud, exprofesor agnóstico de literatura en la Sorbona, la periodista de 33 años fue educada en el catolicismo por su madre, Elizabeth, logopeda. Se distanció de la Iglesia mientras obtenía una maestría en periodismo en Sciences Po. Se acercó a mí en 2014. Había un vacío de sentido en mi vida. Traté de llenarlo con yoga, pero me escapé torpemente de las lecciones cuando me impusieron un canto religioso que mezclaba a Buda, las deidades indias y Jesús. Tiene un hijo nacido el año pasado. Fue bautizado por Timoteo que honra a Dios, como lo convirtió San Pablo, el mártir de Éfeso.

Extraño, su estudio de las mujeres de los papas comienza desde una tumba.



S, del cementerio teutón del Vaticano. Hay una estela modesta, con una inscripción en letras rojas: «Leben ist Liebe», amor a la vida. En resumen, nombre, Hermine Speier, fechas de nacimiento y muerte, 1898 y 1989, y una palabra más en alemán: «Archologin».

Arqueólogo.



Era mujer, era extranjera, era judía, no católica. Sin embargo, fue el primer empleado en ser designado para el Vaticano. El honor de su entierro allí, aunque murió en Montreux, Suiza, tiene raros precedentes. Cuando Rosa, Maria y Anna Sarto, las tres hermanas solteras que vivían con Pío X, quisieron acabar en el cementerio teutón para estar más cerca de las cuevas del Vaticano donde iba a ser enterrado, les respondió en dialecto: «Tuz, xe mejo che e con tu mar». De hecho, están enterrados en Rize junto a su madre. Nilo Vian, hijo de un estrecho colaborador del Papa de Venecia, lo cuenta en el libro Saludo a un anciano sacerdote.

¿Qué distingue la historia de Speer?



Trabajó en el Instituto Arqueológico Alemán en Roma. Cuando Adolf Hitler llegó al poder, su destino estaba determinado. Su jefe, Ludwig Curtius, pidió ayuda a su amigo Bartolomeo Nogara, director de los Museos Vaticanos. Quien habló de ella con Pío XI, quien la protegió desde ese momento. Lo mismo hizo el Califa, Pío XII. READ Pandemia, 'profecía' del Financial Times a punto de hacerse realidad: notas de Bicol

El arqueólogo sabía cómo pagar.



y cómo. Organizó los archivos fotográficos de la Biblioteca Apostólica. En los sótanos se encontró la cabeza de uno de los doce caballos que adornaban los arcos del Partenón de Atenas, perdido durante siglos.

¿Cómo obtuvo sor Pascalina Lehnert el título de Papa?



Eugenio Bachele, el embajador en Munich, la conoció en 1917, cuando ella tenía 23 años. Era arrogante y guapa. Estaba impresionado. Al año siguiente la reclutó como su ama de llaves. Inmediatamente demostró que sabía cómo hacer esto, defendiendo al futuro Papa contra dos espartacos bolcheviques que habían asaltado al Papa y estaban en sus manos. En 1920 Bachele perdió a su madre, con quien estaba muy relacionado. Fue detenido en Alemania y no pudo asistir al funeral. me deprimí La enfermera Pascalina fue quien lo sacó.

Una madre más que una hermana.



Promovido como embajador en Berlín, lo trajo con S. Al estilo militar, se alineó con un ayudante, mayordomo, mozo, cocinero, chofer y dos hermanas dedicadas a las tareas del hogar. Incluso el mayor lanzó un ultimátum: «¡Señor Monseñor, es usted o nosotros!». Bachele la eligió. La nombró secretaria de Estado del Vaticano y la llevó consigo a Italia.

Se convirtió en la primera y única mujer en la iglesia clandestina.



1939, de donde salió Bachelli como Pío XII. a ellaDe todo

No valió la pena: tuvo que darle la medicina al Cardenal Secretario de Estado.

Caroline Pegozzi, Vaticano en Paris Match, postuló en un artículo reciente que hay algo entre los dos.



No creo eso. Así como no creo en la historia de la «relación íntima» entre el arzobispo de París, Michel Aupetit, y Letitia Calmin. Son parlanchines. Estamos hablando de una respetada teóloga belga, una virgen consagrada. Su vida no estuvo oculta a nadie. READ Capitol Hill ¿Qué pasó con los atacantes? - Corriere.it

Entonces, ¿por qué renunció Aupetit?



Tiene algo que ver la política, no la falda. Hizo muchos enemigos en múltiples filas, para disgusto de la izquierda y la derecha con sus formas toscas, ciertamente no más despiadadas que las que el Papa Francisco a veces deja en claro. Muchos estaban celosos de la influencia de Calmin sobre el obispo como su leal consejero.

Recuerda la relación entre Karol Wojtya y la psiquiatra polaca Wanda Płtawska.



De las cinco mujeres que ha investigado, ahora está en su centenario y es la más interesante. Una historia de amistad que ha durado más de 50 años, es su historia. Estuvo en la habitación de Juan Pablo II en la Enfermería Gemelli después del atentado de 1981. Estuvo a su lado en el Vaticano para revisar todos los medicamentos y prescribir remedios naturales durante los 143 días de su convalecencia, lo que provocó el escándalo de los cardenales enojados como un extraño. entraba en pantuflas al Palacio Apostólico. Efectivamente, estaba junto a su cama cuando murió el Papa, pero su nombre se omite en el manifiesto de la Santa Sede. Nada nuevo: la misma suerte corrieron Sor Pascalina Linert y Sor Vincenza Taffarel, niñera y enfermera Juan Pablo I. En los trabajos sobre la muerte del Papa Luciani sólo se menciona al Secretario Don Diego Lorenzi y otras figuras masculinas.

Wojtyła fue el confesor de Petuska.



Fue el primero en comprender la tragedia de esta mujer de la resistencia polaca, que a los 19 años fue deportada a Ravensbrück. Durante cinco años, los médicos nazis la usaron como conejillo de Indias en experimentos pseudocientíficos, lo que finalmente le causó daños permanentes en la pierna. Su elección de dedicarse a la psiquiatría ya la defensa de la vida se deriva de los horrores vividos en el campo de concentración, que la atormentan desde entonces: niños recién nacidos a manos de presos arrojados vivos a los crematorios. El 22 de noviembre de 1962, Płtawska estaba lista para someterse a una cirugía intestinal para extirpar el cáncer. Desde la tarde hasta la mañana el tumor desapareció milagrosamente. Su amiga Carol le escribió al Padre Pío, rogándole que salvara a esa joven madre de cuatro hijos.

Los últimos tres papas, aunque extranjeros, se centraron en las mujeres italianas.



La más poderosa fue la madre Tekla famiglite, una Irpinia que fue abad de las Hermanas de Brigiddin durante 37 años. El mejor aliado de Juan Pablo II en el campo diplomático. Robó el permiso a Fidel Castro para abrir un monasterio en La Habana y posibilitó la histórica visita del Papa polaco a Cuba en 1988. En cambio, Benedicto XVI le encomendó la tarea de fundar y dirigir Mujeres de la Iglesia Universal, suplemento mensual desdeobservador romano, Lucita Scaravia. READ Uso: Kamala Harris en problemas, colaborando con la directora técnica Ultima Ora

dijo la feminista del Vaticano.



Francesco también la aprecia tanto, que escribió la introducción de uno de sus libros y la llamó a su teléfono celular.

Parece que algo entre ellos se rompió.



Prima Scaravia publicó el artículo del último contador, donde relató su experiencia lunar cuando una mujer fue convocada al Sínodo en torno a la familia y aislada en el fondo de la sala. Hasta el Papa argentino lo defendió. Pero luego el Vaticano se levantó sobre sus terribles y bien documentadas acusaciones de abuso por parte del clero contra los religiosos, que a menudo eran obligados a abortar, y sobre las monjas que se convirtieron en sirvientas no remuneradas de cardenales y obispos.

¿Tiene el Santo Padre el Vaticano?



No, la dirección de la Curia romana.

Ahora critica a Scaravia con Bergoglio.



La conocí. Muy decepcionado, diría indignado. Pero sigan amando al Papa ya la Iglesia. Nuestras historias son tan parecidas que una ex aprendiz feminista, comunista, atea y budista de 68 años volvió a la fe al entrar accidentalmente en Santa María en Trastevere durante una fiesta por el regreso del icono restaurado de Madonna y escuchar el canto. cantar.akatistos Bizantino. Estoy en Saint-Nicolas-des-Champs, en París, el Miércoles de Ceniza, escuchando la frase de Pablo a los Corintios: «Ahora es el tiempo, ahora es el día de la salvación». Comprendí que no eran sólo las palabras de un libro: Dios me estaba hablando.

¿Llega al sacerdocio femenino?



No me parece. Dos mil años de teología pervertida hicieron a la iglesia misógina.

¿Cómo se explica la leyenda del Papa Juana, que floreció en el siglo IX?



Concretamente con gran dolor ver a una mujer ascendiendo al trono de Pedro haciéndose pasar por hombre y dando a luz en público durante una procesión desde el Vaticano hasta Letrán. De ahí el peculiar ritual del diácono encargado de confirmar la presencia de los testículos en el Papa recién elegido a través de una silla agujereada: «Duos habet et bene pendentes». Los sacerdotes tomaron sus lugares en el pedestal. En cambio, siguen siendo pecadores, como todos los demás. Ven a la mujer como Eva de la tentación, no como María Magdalena, la primera testigo de la resurrección de Cristo.