Envía tu nombre a la luna gracias al rover VIPER de la NASA: lanzamiento previsto para finales de 2024

En el pasado, la Agencia Espacial de Estados Unidos permitía que todas las personas del mundo enviaran sus nombres (en forma de pequeñas inscripciones en chips) en diversas misiones. Por ejemplo, están los nombres de miles de personas en el rover Perseverance actualmente activo en Marte (pero también en la NASA InSight) o, más recientemente, fue posible ingresar su nombre en el orbitador de la misión Europa Clipper. También se ha proporcionado una nueva posibilidad para todos los entusiastas. Vehículo Víbora de la NASA (Búsqueda de volátiles en el rover de exploración polar).

Esta misión robótica (como parte de los Servicios Comerciales de Carga Lunar) se dirige hacia… luna Y será parte de programa artemisa Para explorar nuestro satélite natural. El lanzamiento está previsto para finales de 2024 a bordo del avión A. Cohete pesado SpaceX Falcon Junto con el módulo de aterrizaje Astrobotic Griffin que brindará apoyo al aterrizaje en la región Antártica, que es una de las regiones más interesantes desde el punto de vista de la exploración. Las futuras misiones humanas también se dirigirán aquí. También está prevista para 2024 una misión preparatoria Artemis II que acercará a cuatro astronautas a la superficie lunar (pero sin aterrizar) gracias a la cápsula Orion.

Como siempre, el método de entrada de nombre se enviará a la luna con Vehículo Víbora de la NASA Es muy simple (y gratis). Adecuado Introduzca su nombre y apellido en la página correspondiente Ingrese una contraseña de cuatro dígitos para recuperar el boleto electrónico en el futuro (para conservarlo o imprimirlo como un simple recuerdo). este vagabundo será el primero misión robótica de NASA en un techo luna Su objetivo es explorar zonas permanentemente sombreadas para comprender, en particular, la cantidad de agua (en forma de hielo) presente y dispersa en el regolito. Como no hay interacción con el Sol, podría haber muchas sorpresas. La capacidad de explotar recursos. «En el sitio» muy importante. Por ejemplo, el agua puede usarse para la tripulación, pero sobre todo, para hacer que el hidrógeno y el oxígeno sean útiles como combustible para los cohetes espaciales. Esto permitiría reducir la carga útil del propulsor desde el suelo y así proporcionar una mayor masa para la carga útil.

Imprescindible para la misión. Duración de 100 días Se desplazará hacia zonas (especialmente Mons Mouton) donde hay cráteres cuyos bordes están siempre a la sombra en relación con el sol. Aquí será posible realizar análisis más precisos respecto a los que se pueden hacer desde la Tierra y así tener una idea más precisa de lo que podrían encontrarse los astronautas cuando vuelvan a pisar la superficie de la Luna. el Vehículo Víbora de la NASA Podrá utilizar tres herramientas diferentes y un taladro que puede alcanzar un metro de profundidad.

Entre las herramientas estarán presentes. NSS (Sistema de espectrómetro de neutrones) para detectar neutrones y su interacción con los átomos de hidrógeno presentes en la molécula de agua. Por tanto, será posible detectar su presencia incluso bajo tierra sin necesidad de excavar. Una vez que el NSS determine la posible presencia de agua, se utilizará la herramienta Tridente (Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrains), que permitirá recolectar muestras y analizarlas en otros dispositivos, además de contar con un sensor de temperatura para conocer la diferencia a diferentes profundidades.



por ejemplo Nervios (Sistema de espectrómetro volátil de infrarrojo cercano) que determinará si el hidrógeno identificado forma parte de moléculas de agua, grupos hidroxilo o moléculas de hidrógeno. La distinción se realizará mediante análisis espectroscópicos y también será posible identificar dióxido de carbono, amoníaco y metano. al final MSolo (Espectrómetro de Masas de Monitoreo de Operaciones Lunares) analizará los gases presentes en el momento del aterrizaje para comprender si estos gases provienen de las operaciones de aterrizaje/rover o ya estaban presentes en la Luna.