“Pobrecita, está en decadencia.” – El Tiempo

Quizás sea culpa de la lluvia, quién sabe. La verdad es que el primer día de rebajas de invierno, en la tienda Chiara Ferragni de Milán, a dos pasos de Corso Como y Piazza Gai Aulenti, se veía muy poca gente. Aunque la influencer y emprendedora digital reapareció en Instagram hace unos días rompiendo el silencio que impera desde antes de Navidad, luego de la tormenta Pandoro que la ensombreció y el reciente caso Coca-Cola, sus seguidores no parecen interesados ​​en la pequeña color rosa. . Camisetas o bolsos con diamantes de imitación, con descuentos de hasta la mitad de precio, se asoman detrás de una ventana que todavía tiene escrito en relieve el lema navideño “Pide un deseo, regala un regalo”. La tienda está vacía. En el interior sólo hay dos dependientas, vestidas al completo look de Chiara Ferragni, moviéndose con cierto aburrimiento entre las estanterías doradas.

Afuera, alguien se detiene en la puerta de la tienda, mira los precios, mira el cristal y luego sigue adelante. Como una señora griega, ajena al asunto Pandoro, que se detuvo unos minutos para mirar el escaparate bajo la lluvia torrencial. «Conozco a Chiara Ferragni y su marca, por supuesto – dice a AdnKronos – pero no creo que haga ninguna compra. Sólo estoy aquí para mirar a mi alrededor.» Entre la gente que camina hay uno que se detiene, señala la tienda y sonríe irónicamente. «¡Mamá, mira, Chiara Ferragni!», grita insistentemente una niña con botas de agua rosas, pero sus padres Continúa. Un cliente podría haber venido a comprar, le levanta el cuello del abrigo y se lo corta. “No quiero hablar, gracias”, dice enfadada. Una familia de Forlì, madre, padre e hija, buscando buenas ofertas desde esta mañana, pasan por la tienda con curiosidad y luego se van, sacudiendo la cabeza.

“Chiara Ferragni ahora está en mal estado, pobrecita – dice su madre – no tenemos nada de su marca y creo que nunca más compraremos nada. «Estaba buscando un bolso rosa para mi hija que se va a Londres, pero no creo que lo lleve.» Sin embargo, los precios son casi democráticos: un vestido largo de lentejuelas bicolor con estampado de cebra está en oferta por la mitad de precio, es decir, 235 euros. Al igual que el bolso se vende por 135 € en lugar de 270 €. Los accesorios, desde gafas de sol hasta material de papelería, pasando por maquillaje, también están rebajados. El precio del lápiz labial «Kiss Fiercely» ha sido rebajado un 40% y ya está a la venta por 12,90€ El pijama con ojo El característico top azul de manga corta y pantalón largo tiene un 60% de descuento y cuesta 66,80 euros en lugar de 167. Parte de la colección de joyas es También hay descuentos. En resumen, hay para todos los gustos, aunque fuera de la tienda no hay mucha gente. «Todo el mundo está todavía de vacaciones y esta lluvia no ayuda», sisea uno de los dependientes.