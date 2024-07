¿Entrenar por la tarde o por la noche es perjudicial para la salud? El nuevo descubrimiento sobre los gimnasios 24 horas lo cambia todo

¿Es realmente bueno entrenar por la tarde o por la noche? Y aquí viene la respuesta final: de ahora en adelante todo cambiará

¿Alguna vez has pensado que Tren por la tarde O incluso de noche era una ¿mala idea? Durante mucho tiempo se pensó que hacer ejercicio tarde perturbaría el sueño, pero ahora eso está a punto de cambiar. Contrariamente a todas las expectativas, los entrenamientos pueden realizarse en horarios diferentes a los habituales. Efectos positivos. Especialmente para aquellos que sufren problemas de salud como diabetes tipo 2, ahora que finalmente se ha descubierto la verdad, echemos un vistazo a lo que se ha descubierto recientemente.

En el pasado, gracias a algunos estudios realizados a lo largo de 2019, se encontró que quienes capacitaron 3-4 horas antes de acostarse neto registrado Mejora de la calidad del sueño.. Un descubrimiento apasionante y también útil para todos aquellos inmersos en obligaciones laborales y familiares durante el día. Pero hay más.

Entrenar por la tarde o por la noche, lo que dicen los expertos: la verdad

Por supuesto, las ventajas de entrenar a altas horas de la noche no terminan ahí, sino todo lo contrario. De hecho, según otros estudios e investigaciones realizadas en la Universidad de Granada, se ha comprobado que hacer ejercicio por la noche puede tener un gran beneficio para su organismo, que es Prevenir la aparición de diabetes tipo 2. ¿cómo? Gracias a una formación media-alta esto es posible Regular los niveles de glucosa En la sangre, por lo que será posible prevenir la diabetes.

El estudio incluyó a casi 200 adultos que llevan un estilo de vida sedentario y tienen sobrepeso, con algunas comorbilidades como: Colesterol alto, presión arterial alta y metabolismo lento.. Los participantes usaron los dispositivos las 24 horas del día para monitorearlos en diferentes etapas del día mientras hacían ejercicio. Los resultados mostraron que quienes entrenan desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, es decir Los niveles de glucosa eran inferiores a 1desde medianoche hasta menos de las 2. Una revolución para muchos.

Los beneficios de la formación se han visto enIncluso para los que lo hacen por la tarde.Pero no hay diferencias para quienes lo hacen por la mañana. En definitiva, resultados sorprendentes tanto para hombres como para mujeres. De hecho, las personas con riesgo de desarrollar diabetes deberían hacer ejercicio. Por la tarde, noche o noche Es una excelente solución para mantener bajo control los niveles de insulina y glucosa en sangre. Pero ¿qué tipo de entrenamiento deberías hacer? algo No muy comprensibleDe lo contrario tendremos el efecto contrario de aumento de adrenalina y no poder dormir bien.