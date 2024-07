Jean Rose cruzando el estrecho de Messina en la cuerda floja, en directo | Un cruce exitoso, pero la caída invalida el récord: “Sentí dolor en cada parte de mi cuerpo”.

“Sentí dolor en cada parte de mi cuerpo”.

(Por Marco Bonarego“El viento no era terrible y no soplaba tan fuerte como temía, pero el problema era que cambiaba constantemente. En muchos años nunca me había enfrentado a un desafío como este, el nivel de dificultad era una locura.” Es fácil hablar con los pies en la playa de Torre Faro: Jean Rose perdió el récord del cruce de cuerda floja más largo de la historia debido a un resbalón muy trivial a 80 minutos del final del partido. Desde una distancia de 3.660 metros se unió a las torres de Santa Trada en Calabria y Torre Faro en Messina, Sicilia, después de 2 horas y 52 minutos de travesía.

La normativa de Guinness es clara (el camino debe estar despejado, sin caídas) pero no le hace justicia trabajo loco. Además, cuando Rose cayó, ya había superado el antiguo límite establecido en Francia en condiciones mucho más fáciles, pero (como en una competición de atletismo) aquí sólo se gana si se cruza la línea de meta.

La hazaña, vista por televisión, parecía casi surrealista: el dron mostraba a un hombre diminuto suspendido sobre el azul del mar Tirreno, acompañado por una treintena de barcos. Pero fue Sólo al pararse bajo el pilar de la torre del faro uno puede hacerse una idea de lo alto que puso el listón este niño estonio. Y por el equipo Red Bull que planeó esta hazaña. Rose salió con un par de zapatos de lona (no descalza como de costumbre, ya que las ampollas pueden ser inevitables), un sombrero, pantalones largos y una camisa para evitar quemaduras, guantes para colgar del cable en el caso 8 y la necesidad desafortunadamente fue ) y una mochila con 1,5 litros de líquido para hidratar.

Después de una semana de pruebas, un comienzo muy rápido y seguro en la parte (nada fácil) del descenso desde Calabria y luego un aterrizaje cada vez más rápido en la Costa Viola, donde los efectos de las ráfagas de viento comenzaron a sentirse. La parte más difícil fue la última, en parte por el cansancio (“Sentí dolor en cada parte de mi cuerpo”), y en parte porque la barra subía hacia la torre. El error, que le costó el récord, se produjo a poco más de 80 metros y dos minutos de la meta con una mueca de decepción en el rostro de Jan y primero un rugido de miedo y luego de aliento por parte del pequeño público que le esperaba en la playa. Un minuto para volver a la pista, otros tres minutos para llegar a la meta. «Fue muy difícil» Rosa explicó. Al final, ¿a quién le importa el libro de récords?