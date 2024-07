“Quedé embarazada cuando tenía 17 años y era peluquera. Me casé pero él me dejó esa misma noche”.

Icono de la televisión italiana. Mara Venere siempre ha estado ahí. Un punto de referencia para muchos italianos y una carrera que comenzó hace mucho tiempo. La tía Mara recuerda feliz sus años de juventud: “Éramos felices y no lo sabíamos, teníamos poco, pero lo teníamos todo aunque tuviéramos que lidiar con el dinero. Soy quien soy porque tengo esa experiencia y vengo de allí”, dijo en una entrevista al diario Corriere.

Embarazada a los 17

A los diecisiete años, Mara Venier quedó embarazada por primera vez: “Conocí a este chico en Piazza Verito, la plaza principal donde solíamos bañarnos, y no entendí para siempre la primera pasión de amor adolescente.

Yo era peluquera en ese momento y él era hermoso: quedé embarazada casi de inmediato y ni siquiera sabía cómo tener hijos. ¿mi padre? No tuve el valor de decírselo, y de hecho no dije nada, nunca hablamos de eso, aunque lo hubieran adivinado, pero prevaleció el contexto, la vergüenza, el escándalo. Mis amigos me dijeron que no podía quedarme con Elisabetta, pero nuevamente hice lo que quise. Mis padres tuvieron que firmar un matrimonio “fortuito” porque yo era menor de edad. El 13 de junio de 1968 me casé y Francesco me dejó esa misma noche para ir a Roma a convertirse en actor. Aproximadamente un año después, pidió la separación. “Fui a Roma y me enamoré de inmediato”.

Fenner vuelve a la polémica con su declaración sobre Israel y Palestina que leyó en el canal Dominica N, que desató la polémica: “Mi historia profesional explica quién soy, amo a Rai y llevo 30 años allí, no desde mi llegada. de Giorgia Meloni. ¿Declaración? Nunca debí haberlo leído. un punto».