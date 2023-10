Enamorarse sólo tres veces en la vida: dicen los científicos

Según los científicos, es posible enamorarse sólo tres veces en la vida. ¿Qué estudio debería confirmar esto?

No todo el mundo tiene la suerte de enamorarse al instante. A veces, pueden pasar meses o incluso años antes de que encuentres a tu alma gemela. En este caso la situación nunca es buena y puede hacer que muchos de nosotros nos sintamos mal. Sin embargo, la comunidad científica ha querido estudiar esta situación, intentando entender por qué enamorarse es tan difícil. Este parece ser el caso La mente también está ligada a la ciencia..

Algunos eruditos hicieron preguntas a muchas personas. El objetivo era comprender con qué frecuencia las personas se enamoran en la vida. Las respuestas más interesantes se remontan a una sola frase: tres veces. La mayoría de la gente respondió que no era posible. Te enamoras más de tres veces en tu vida. Esta frase puede parecer extraña, pero según los científicos es una respuesta clara. Veamos por qué esto es importante.

Te enamoras tres veces en tu vida y un estudio lo confirma: ¿Por qué sucede esto?

Los expertos lo dicen El primer enamoramiento es el joven.Y normalmente nunca lo olvidas. Esta es una etapa de amor muy intensa que no puede desaparecer ni siquiera después de muchos años. Generalmente termina con la madurez, cuando los socios no tienen intención de continuar con ella. Los personajes cambian y se revelan las verdaderas fortalezas y debilidades de ambos personajes. No estamos dispuestos a llegar a un entendimiento en pocas palabras.

El segundo amor es un poco más complicado. A medida que crecimos nos volvimos difíciles y quizás nadie nos reconoció. El personaje se ha formado y sabemos lo que queremos. Tenemos tendencia a cambiar con frecuencia, incluso a nivel emocional. En este período hay altibajos, y El segundo amor puede ser fugaz.. Esto significa que no estamos seguros de quererlo y no es lo que realmente nos importa.

El tercer amor, es decir, el último. Esto es lo que siempre estuvimos buscando.. Aparece en un momento aleatorio de nuestras vidas que no esperamos. Estamos convencidos de que no nos importa, pero en realidad nos ayuda más de lo que pensamos. Este amor es muy importante y no debemos dejarlo escapar. Aunque es un momento de incertidumbre, los científicos aconsejan darle la bienvenida. En ese período nos sentiremos felices.