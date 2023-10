Lindstrom: «Amo al Nápoles y a sus aficionados, pero necesito tiempo. Amigo mío…»

El Nápoles invirtió unos 25 millones de euros Jesper Lindstrom (Cinco por una cesión estresante, 20 por un descanso), pero hasta ahora el centrocampista ofensivo ha jugado lento. El centrocampista danés hizo unas declaraciones a través de los micrófonos Calcionápoli 24.it Al final del partido entre San Marino y Dinamarca, que acabó con victoria de los visitantes por 1-2: «¿Cuándo podremos ver al verdadero Lindstrom en Napoli? No lo sé. Se necesita tiempo cuando cambias de equipo, yo pasé del fútbol alemán al italiano. Pero estoy listo y no puedo esperar para venir». Ahora, entrena y prepárate, porque, bueno, me encanta jugar al fútbol, ​​al fútbol y me encanta estar en Nápoles. Quiero mostrar a los aficionados del Napoli mi pasión por el fútbol. ¡Así que no puedo esperar a volver!”

¿Cómo van las cosas con sus compañeros de ataque en Nápoles?

«Me gusta jugar con ellos: Kfara, Victor Osimhen, Raspadori, con todos los jugadores del equipo. Tenemos buenos jugadores, tenemos mucha calidad e incluso fuera del campo, son muy buenos, buenos chicos. Sí, lo es Para mí es fácil formar parte de este equipo: «Es fantástico estar ahí y es fantástico jugar al fútbol en un equipo de esta calidad».

El vestuario del Nápoles está estresado: seguimos adelante con Rudi García

«Ahora necesitamos victorias. Somos un equipo y todos juntos tenemos una gran calidad y, como dije, somos amigos, tenemos buena calidad. Entonces sí, es fútbol. A veces todo es genial, a veces hay momentos». «Necesitamos victorias y buen fútbol para salir de esta situación».

¿Cómo te encuentras en Nápoles?

«Bueno, es muy hermoso. Me gusta vivir allí y también me gusta vivir allí». muchacha Le encanta Nápoles. Nos hemos mudado de casa y ahora estamos mucho más tranquilos. Ha tardado un poco, porque Alemania es diferente a Italia, pero ahora lo estamos disfrutando. Disfruto jugando para el Napoli y amo a los fanáticos del Napoli. En general, es muy agradable estar allí. Por supuesto, los aficionados también: me encanta jugar al fútbol con esta buena gente, y además, sí, me encantan los aficionados del Napoli”.