En este caso, todo está perdido.

Las libretas de ahorros de la oficina de correos son una forma común de depositar dinero. Pero ten cuidado de no esperar demasiado

I libros de ahorro Es una forma totalmente italiana de depositar dinero, especialmente aquellos postal. La ventaja es que está garantizado por el estado y no tiene costos de apertura, cierre, gestión, etc.

En la actualidad existen muchos tipos de folletos postales, aunque muchos han sido descartados, como los folletos al portador, que fueron utilizados en los casos más graves del comercio ilegal. En cambio, la nominalidad del folleto postal, especialmente con las leyes contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, se ha vuelto esencial en los movimientos monetarios, ya sea en efectivo o dinero electrónico.

Al mismo tiempo, la nominalidad del folleto garantiza su valor. Característicacon todo su contenido. Pero como es gratis, los libros postales se pueden abrir y dejar allí sin tocarlos durante mucho tiempo, entonces, ¿qué sucede?

¿Qué sucede con los libros postales inactivos?

Como se mencionó anteriormente, no es raro que los ahorros o los obsequios se coloquen en un libro de correo. Especialmente si el monto del depósito no es grande, pueden permanecer allí durante muchos años o incluso olvidarse.

Esto se llama yo Libros postales inactivos, es decir, aquellos con los que el propietario no ha tratado durante más de 10 años.No sujeto a procedimientos operativos o bloqueos que impidan el manejo de sumas que tengan Saldo superior a 100 EUR. Los libros postales quedan inactivos, es decir, si no ha habido una solicitud de crédito, retiro o pago durante más de 10 años Cerrado por la oficina de correos italiana.

Los saldos de los folletos de durmientes vienen Transferido al fondo gestionado por Consap Creado por Art. 1, párrafo 343, de la Ley No. 266/2005 y se rige por el reglamento mencionado en el decreto presidencial del 22 de junio de 2007 n. 116.