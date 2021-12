Ladies ‘Paradise 6 1 de diciembre de 2021: Episodio

Preview Ladies ‘Paradise 6 1 de diciembre de 2021

los La apuesta Paraíso femenino 6 A partir del 1 de diciembre de 2021 esperado en Rai 1 a las 15:55 en la primera vista. A menos que la programación cambie, ahí es cuando Paradiso comienza en el primer canal de Rai. Alternativamente, puedes seguirlo Ray Play En Derita streaming bajo demanda.

A continuación encontrará vistas previas de Paraíso femenino 6 ¡A partir del 1 de diciembre de 2021!

Ladies ‘Paradise 6 Episodio 58 Argumento

Inés Entiende que el equilibrio en la familia es muy delicado. A la luz del hecho de que Tina Se entera de la relación de su madre con el capataz y la mujer decide dar un paso atrás. Es mejor contener las consecuencias siempre que haya tiempo para hacerlo. InésUna vez más proyecta una sombra sobre las necesidades de su familia. Jura su amor por sus hijos. promesas Tina Que nunca volverá a ver Armando. Por eso, Tina hace su parte y decide enfrentarse personalmente al amante de su madre.

Vittorio sabe que está confiado a venerar instrumental en el evento de lanzamiento de la nueva colección de vegano. Las niñas serán las que desfilarán frente a los periodistas, luciendo los nuevos maniquíes. Así que Conte anima a Venus a hacer todo lo posible para que este momento sea atractivo y emocionante. Es bueno que demuestren su compromiso en el primer grado.

Irene Tiene un corazón más tierno que el que deja. Miedo de estar cerca de Gema podría escapar de ella Stefania. Entonces usa las herramientas a su disposición para asegurarse de que eso no suceda.

Tina y Salvator Ellos no saben la verdadera razón detrás de esto. Giuseppe Salió. Armando es libre de asesorarlo. Inés Ya no para ocultárselo a los chicos. Es cierto que lo saben según Ferrari. SalvatoreMientras tanto, tiene una propuesta que pondrá en crisis a toda la familia: ¿por qué no pasar la Navidad juntos en Alemania? Giuseppe?