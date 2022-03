Ucrania – Rusia, noticias sobre la guerra de hoy. BBC: Fuertes explosiones sonaron en el puerto de Odessa. Barcos americanos en el Mar Báltico

para Lorenzo Cremonesi, Marco Amarisio, Andrea Nicastro, Marta Serafini, Fabio Postiglione

Últimas noticias en tiempo real. Zelensky: “Continuar las negociaciones hasta lograr el resultado. Me quedaré aquí, no me iré «. Hoy la llamada telefónica con parlamentarios británicos. Dos barcos estadounidenses en el Mar Báltico «seguidos» por los rusos

• Los La guerra entre Rusia y Ucrania Llegó el decimotercer día y la ofensiva rusa se intensificó.

• Las delegaciones de Kiev y Moscú apelaron Negociación. «Hay pequeños avances positivos», dijo el asesor del presidente. Zelenski, Myjailo Podolyak. Pero según los rusos, la nueva reunión «no estuvo a la altura de las expectativas». Pero el jefe negociador de Rusia, Vladimir Medinsky, especificó que las negociaciones continuarían.

• Putin emitió una lista de «países enemigos» de Rusia debido a las sanciones: tambien esta italia.

BBC: «Se escuchan explosiones en el puerto de Odessa».

Continúan los intentos diplomáticos Para llegar a un alto el fuego. Un nuevo encuentro hoy entre el presidente del Elíseo, la canciller alemana y el líder chino. Es otro intento diplomático más para llegar a un acuerdo.

02:20 – El Banco Mundial ha aprobado un programa de asistencia suplementaria

Ayuda inmediata a Ucrania por valor de 489 millones de dólares. El programa se llama «Recuperación financiera después de la emergencia económica en Ucrania» o «Liberación de Ucrania». Ya el pasado 1 de marzo, la Washington Foundation anunció que preparaba una ayuda urgente por 3.000 millones de dólares para Ucrania, de los que al menos 350 millones serían liberados inmediatamente, cantidad reforzada por la decisión que ahora toma la junta directiva del Banco Mundial. Los fondos se utilizarán para garantizar los servicios básicos para la población ucraniana, pagar a los trabajadores de la salud, pensiones y programas sociales en beneficio de los grupos vulnerables.

2.34 am – Ucrania: Gran Bretaña rechazó a 300 refugiados en Calais

Gran Bretaña rechazó a unos 300 ciudadanos ucranianos que intentaban llegar al país desde el puerto francés de Calais. informa la BBC. 589 refugiados han llegado desde el inicio de la conquista rusa de Calais, según los informes de las autoridades provinciales locales: de ellos, Gran Bretaña rechazó a 286. Algunos ucranianos en Calais le dijeron a la BBC que habían estado esperando durante una semana para obtener una visa bajo el esquema de reunificación familiar británico. 17.700 ucranianos han solicitado una visa en Londres, pero solo 300 de ellos lo han hecho hasta ahora. Ayer, el primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que Gran Bretaña era un «país muy generoso», pero que quería mantener el control de las llegadas. READ Reino Unido, nuevo récord de infección: más de 88 mil, más de 1.600 ómicrones. Francia impone restricciones a los viajes 'no esenciales' desde el Reino Unido

2.03 am – Barcos estadounidenses en el Mar Báltico «seguidos» por los rusos

La Armada rusa está siguiendo los movimientos de dos cruceros lanzamisiles estadounidenses que ingresaron al Mar Báltico, según informó el Ministerio de Defensa ruso, según informó TASS. El ministerio dijo a la prensa que las dos unidades son el USS Donald Cook y el USS Forest Sherman, armados con misiles guiados Tomahawk de mediano alcance con capacidad nuclear, y son seguidos por la Flota Báltica Rusa.

1.49 – Zelensky llama a los reservistas ucranianos para defender el país



El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó un decreto durante la noche llamando a los soldados ucranianos desplegados en las fuerzas de mantenimiento de la paz a regresar a Ucrania para defender el país. The Kyiv Independent escribió en Twitter y agregó que, según el decreto, «todos los soldados y su equipo deben ser devueltos a Ucrania para contribuir al esfuerzo de guerra».

1.45 am – Planta de medicina nuclear golpeada en Kharkiv

Ucrania informó a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) que su instalación de investigación nuclear Radioisótopos para uso médico e industrial Dañado por el bombardeo ruso de la ciudad de Kharkiv. Así lo aseguró el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, quien destacó que las explosiones no provocaron ningún aumento en los niveles de radiación en el lugar. “Debemos actuar ahora para evitar un accidente nuclear en Ucrania que podría tener graves consecuencias para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, Grossi dijo: «No podemos esperar.

1:38 a.m.: muere Kharkiv, nieto del jefe de gabinete de Rusia

Vitaly Gerasimov, nieto del jefe de personal y primer subcomandante del 41º Ejército del Distrito Militar Central de Rusia, fue asesinado durante Luchando cerca de Kharkiv. Así lo anunció la BBC, citando a la inteligencia ucraniana, especificando, sin embargo, que no podía verificar la noticia de forma independiente. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa de Ucrania, varios oficiales de alto rango del ejército ruso resultaron muertos y heridos. La inteligencia ucraniana afirma que Gerasimov participó en la Segunda Guerra Chechena y en la operación militar rusa en Siria. Fue galardonado con la Orden «Retorno de Crimea». READ Theranos, Elizabeth Holmes declarada culpable de fraude - Corriere.it

1.27 – Un encuentro entre Macron, Schulz y el chino Xi Jinping

Hoy, el presidente francés Emmanuel Macro y el canciller alemán Olaf Scholz sostendrán una reunión con el líder chino Xi Jinping, anunció el Elíseo. Mientras China defiende su amistad con Moscú, que el canciller Wang Yi describió como «dura como una piedra», ha dejado claro que está lista para desempeñar el papel de mediador en el conflicto de Ucrania. O, como sugirió el representante de política exterior de la UE, Josep Borrell, si no mediación -debido a la «mayor proximidad de Pekín con Rusia»- al menos ejercer influencia sobre Moscú.

00.38 – El Pentágono, Rusia ha desplegado casi todas sus fuerzas militares

Rusia ha enviado la práctica totalidad de las tropas que se han concentrado en los últimos meses en la frontera con Ucrania. Así lo afirmó el Pentágono, que envió 500 soldados adicionales a Europa para fortalecer la OTAN. Según un portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU., John Kirby, Moscú ahora busca reclutar combatientes extranjeros, incluidos sirios. Kirby dijo que las fuerzas rusas «no han logrado ningún progreso real en los últimos días», mientras que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, anunció que se enviarán otras 500 tropas estadounidenses a Europa «para mejorar las capacidades defensivas y disuasorias de la OTAN, particularmente en el lado este». Además de los 12.000 ya presentes este año en Europa. El Pentágono estima que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha llevado a Ucrania casi el cien por ciento de sus fuerzas de combate concentradas en la frontera ruso-ucraniana, intensificando el bombardeo de objetivos civiles, infraestructura y áreas residenciales, «a un ritmo creciente y en gran medida». escala cada vez».

00.23 am – Zelensky: Estoy en Kiev y no me escondo

«Estoy en Kiev en la calle Bankova y no me escondo». Así que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky en un Vídeo publicado en Telegram. «No tengo miedo. La gente en todas las ciudades se defiende, incluso sin armas. Estoy aquí y no me rendiré. Mientras sea necesario para ganar esta guerra». Haremos que nuestras ciudades destruidas por los invasores sean mejores que cualquier ciudad de Rusia. Así apareció el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un vídeo en Telegram desde su oficina en Kiev, por primera vez desde que comenzó la invasión el pasado 24 de febrero. READ Posibles ataques de ISIS en seis meses

02.00 – Zelensky hablará con parlamentarios británicos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigirá hoy a los parlamentarios británicos a través de un enlace de video. Así lo anunció el presidente de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle, quien dijo que estaba complacido de aceptar la solicitud «histórica» ​​del Sr. Zelensky. El discurso se pronunciará a las 17:00 hora local.

23.50 – BBC: ‘Poderosas explosiones escuchadas en el puerto de Odessa’



Fuertes explosiones esta noche en ciudad portuaria de odessa. Reportaje de un reportero de la BBC. Acabamos de escuchar tres o cuatro fuertes explosiones provenientes del oeste. Nos dijeron que fue el sistema de defensa ucraniano el que derribó los misiles rusos disparados desde uno de los muchos buques de guerra frente a la costa aquí. La Armada de Ucrania anunció en Odessa, esta mañana, que había chocado con un barco ruso, causando grandes daños.

23.10 – Zelensky: «Continuar las negociaciones hasta llegar al resultado».



Las negociaciones con Rusia continuarán hasta que se alcance un acuerdo. Esto es lo que dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, según TASS. «Hoy se llevó a cabo la tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia, y yo diría que la tercera y última, pero seamos realistas. Por lo tanto, hablaremos e insistiremos en las negociaciones hasta que encontremos la manera de decirle a nuestra gente: esto es cómo alcanzaremos la paz.Zelensky también acusó a Moscú de fallar en los pasillos que la humanidad ya acordó en los días por su preferencia por «los tanques rusos, los lanzamisiles Grad-C y las minas rusas».

22.30 h – Fin del incendio del corredor humanitario



Rusia anunció un alto el fuego para permitir corredores humanitarios en Ucrania a partir de las 9 am de mañana (8 am en Italia) para evacuar a civiles de Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv y Mariupol. Así lo afirmó el Ministerio de Defensa de Moscú, citando a TASS. Los corredores humanitarios ya se habían anunciado esta mañana, pero no se establecieron posteriormente por acusaciones mutuas de sabotaje.