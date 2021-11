Emergencia en Alemania Ministro de Salud: «Al final del invierno todos los alemanes serán vacunados, curados o morirán» – video

infección diaria COVID-19 En Alemania continúan marcando niveles alarmantes, dado que solo ayer 21 de noviembre se registraron más de 30 mil nuevos casos y se espera que la curva crezca aún más, sobre todo sin una aceleración tangible de la campaña de vacunación. Una necesidad urgente enfatizada por el Ministro de Salud, Jens Spanquien hizo un llamamiento dramático a los alemanes para que se vacunen: “Casi todos los alemanes serán vacunados al final del invierno, curados o muertos. esto con variable delta Muy probable. Las personas no vacunadas corren un alto riesgo de contraer el virus «. Mientras tanto, la situación sanitaria en Sajonia es tan grave que los hospitales corren el riesgo de elegir a qué pacientes tratar. “Si la situación no cambia, será necesario determinar quién debe ser tratado y quién no”, explicó Eric Budendyk, presidente de la cámara regional de médicos. Ciertamente, según el presidente de la Sociedad de Médicos de Cuidados Intensivos Davy, Gernot Marks: «La situación de la pandemia no está bajo control». Según Marks, la categoría médica: «Muy preocupado». Pero enfatizó que «todos los pacientes de Covid serán tratados».

Cuarta ola alemana

ella estaba 30,643 Nuevos casos registrados por el Instituto Robert Koch en las últimas 24 horas. Un número mucho mayor que la semana pasada, según se reveló. 23.607 infección. Según el boletín, la incidencia semanal ha alcanzado los 100.000 habitantes 386,5. Fue de 62 muertes y tasa de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos 5,34 Sí 10 mil personas. Más preocupante aún es la tasa de ocupación de las camas hospitalarias, que ya es alta en algunas regiones como Sajonia, Turingia y Baviera, y en algunos casos los pacientes han tenido que ser trasladados a otras instalaciones. Tambien hay Merkel No oculta su preocupación: “Las medidas actuales para combatir el Covid no son suficientes. E incluso las reglas que excluyen a los no vacunados de la vida pública no serán suficientes para enfrentar la epidemia – dijo el canciller que habló con la junta de la CDU – tenemos una posición que irá más allá de todo lo que hemos hecho hasta ahora «.

Vacunas incluso para los más jóvenes

Para evitar lo peor, el gobierno no escatimará esfuerzos sin darle la vuelta. A partir del 20 de diciembre, estarán disponibles 2,4 millones de dosis de la vacuna Biontech-Pfizer para niños de 5 a 11 años. El ministro de Sanidad explicó que la autorización de la EMA llegará esta semana, pero mientras tanto es mejor acelerar los tiempos: Alemania todavía tiene una cuota muy baja de personas vacunadas, y solo el 68% de la población está cubierta con ambas dosis. . Sin embargo, el presidente de la Asociación de Pediatras, Jacob Musk, pidió a los médicos y padres que primero esperen una señal del Comité Stiko independiente, que en general es cauteloso. «Espero que solo llegue un indicador para los niños el próximo año, y aquellos con enfermedades graves y crónicas», explicó. “Las infecciones también aumentan en la niñez y eso también crea presión para hacer algo contra ellas. Pero la política no debería volver a presionar a los padres ”, dijo, y señaló que los casos de evolución aguda en la infancia son muy raros.

