lesión muscular | Roma y Juventus también saltan

La lesión muscular es más grave de lo esperado. También echará de menos la Roma-Juventus, prevista para el 9 de enero. Aquí está lo último

Lesión muscular más grave de lo esperado. Lo que le obligó a marcharse del partido del pasado sábado ante la Lazio. Las investigaciones mostraron que se trataba de una «lesión de grado medio en el músculo aductor largo del muslo izquierdo».

Este es el comunicado de prensa oficial de la Juventus sobre la situación del defensa brasileño Danilo. «Los tiempos de recuperación, léelo de nuevo, son de aproximadamente 8 semanas». Por lo tanto, uno de los hombres más flexibles del equipo de Allegri estará ausente durante dos meses. Quien puede ser utilizado como ala defensiva pero, si es necesario, también juega como central central.

Danilo lesionado, no estará en los Juegos Olímpicos

Entonces Danilo no estará en el Olympico contra la Roma. El partido de Giallorossi y Bianconeri está programado para el 9 de enero, el segundo desafío después del regreso de las vacaciones de Navidad. Un gran problema para Allegri, quien, como se mencionó, no podrá contar con un elemento que la mayoría logra mantener su concentración en alto en el partido. Tanto es así que el entrenador del Livorno lo envía regularmente a la cancha precisamente por esta característica de no desconectarse nunca.

En resumen, volverá poco después de mediados de enero. La Juventus espera recuperarla al menos el 23 del primer mes del próximo año, cuando se fija la fecha Milán-Juventus. Antes, por supuesto, no hablábamos de eso.