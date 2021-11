“Ayudémonos unos a otros. Parada. Vacunémonos. Parada. Todos queremos que termine. Detener »- Corriere.it

de Ariana Askion

En su monólogo al Che tempo che fa, la humorista de Turín hizo un llamamiento a quienes se oponen a la vacuna y al corredor verde: «Lo que va a pasar está solo en nuestras manos y en nuestros antebrazos».

«Querido No-Vax, No Green Pass, No Corona, No virus, No Astra, No Zeneca, No One, no Lockdown y para la copia al carbón al menos vigilante Kennedy de la familia»: así comienza la carta abierta que Luciana Littizzetto le escribió a no-vaxLeer en vivo el domingo por la noche en Che tempo che fa. El comediante de Turín, en un momento en que las infecciones por COVID-19 están aumentando en toda Europa, eligió la ironía en respuesta a los manifestantes que han tomado las calles en protesta por el Corredor Verde durante varias semanas. Comienza con un comentario: «Ahora entiendo que no cambiarás de opinión: una vacuna para ti es un amortiguador como Maneskin para Pillon. Después de ver morir a la gente, los médicos y enfermeras vestidos de apicultores nos dejan la piel, hileras de bolsillos en Bérgamo, amigos infectados que ahora tienen pulmones de macramé. no como una virtud, sino como un ministro, que se parece cada vez más a Drácula. Para verlo, no te persuadieron, amigo mío, bueno, tomemos nota ».