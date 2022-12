Eleonora Giorgi, La verdad sobre su nuera Klezia. Él admite: «Con ella …»

Eleonora Giorgi y Clizia Incorvaia, madrastra y suegra, tienen una relación especial

anfitrión del programa los locos Transmitido por Radio 2, Eleonora Giorgi habló sobre su papel como abuela y suegra. La actriz no esperaba que tener un nieto pudiera darle tanta energía, es una verdadera explosión de vida que ya ni siquiera la hace pensar en el paso del tiempo. Parece que la actriz ha encontrado un nuevo salvavidas para alegrar sus días: «No podía imaginar tal cosa».

Una actriz establecida y talentosa, Eleonora Giorgi ha tenido una carrera ecléctica y notable. En los últimos años también ha tenido papeles en TV, participó en GFVIP y participó en algunas charlas. Para revivir la atención sobre su reciente participación en el reality show Cinecittà de su hijo Paolo, nacido de la relación con Massimo Ciavarro. Comentarista foros En la casa donde conoció a Clizia Incorvaia, los dos se enamoraron y hoy son los padres de Gabriele, el hermoso niño que hizo perder la cabeza a la abuela Eleonora.

Eleonora Giorgi: «Mi sobrino cambió mi punto de vista»

Eleonora Giorgi reveló cómo su nieto cambió la perspectiva de su vida, ella no pensó que podría pasar y en cambio hoy se siente abrumada por una serie de emociones inesperadas: «Mi edad, hasta hace un año sentía la sensación de cerrar partidos. El sobrinito cambió mi punto de vista. Es la vida que se renueva. Me hizo volver a ser madre. Cuando mi hijo y Klesia me asignan para salir, los ayudo, confían en mí. A veces llamo a mi sobrino Paolo, como a mis hijos. Luego vuelvo a llamarlo Ghabri, por supuesto. Es la maternidad eterna que se renueva. Luego, la actriz agregó: «Las mujeres me pueden entender, volvemos a ser madres, pero con otra conciencia. A veces me digo que no sé si estaré cuando Gabri cumpla 20 años, pero me ha renovado».

Eleonora no dudó en hablar de su relación con Clesia. El artista admitió que existe un vínculo real y honesto entre ellos, son similares tanto física como temperamentalmente y está feliz de poder ayudar a Gabriel: “Genial, hay muchas conexiones. Se parece vagamente a mí físicamente y tiene cierta franqueza. Creyendo que esta es verdaderamente mi matriz.” En resumen, por lo que se puede decir, su suegra y su nuera están enamoradas y de acuerdo y Paolo no podría estar más feliz.

Eleonora Giorgi: «Fue un momento difícil en mi carrera»

Traductor polvos de talco También es la madre biológica de Andrea, nacida de la unión con Angelo Rizzoli. Los dos estaban casados, entonces cuando el hombre En 1983, Giorgi también fue condenado por quiebra fraudulenta. Ella fue llevada al abismo. Aunque estaba en el apogeo de su carrera, su carrera artística se estancó, fue un período muy complicado y difícil: “Me molestaba que me hubieran excluido, desplazado y marginado. Ese fue el momento en que estaba en mi apogeo, todo sucedió de la noche a la mañana. Gané el premio David di Donatello, me negué a hacer Fantástico y luego me dejaron en un rincón».



Sin embargo, Giorgi reafirmó su determinación de contraatacar y reinventarse: “Lo olvidé, vete, aunque Mi reacción fue inventar otra cosa, una nueva pareja, una nueva vida, me fui a vivir al campo. Hice agricultura orgánica, estudié paisajismo y hoy soy diseñador principal de parques, jardines y terrazas. Aprendí muchas cosas en silencio”.