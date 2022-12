Obtienes un buen nido de huevos al madurar

Un bono ordinario es el producto de ahorro más utilizado entre los italianos que eligen hacer su dinero.

Con la crisis económica, la inflación «devorando» el valor de nuestros ahorros y los tipos de interés elevados por el Banco Central Europeo para contener el coste de la vida, dejar todos los ahorros en la cuenta corriente no es lo ideal.

De hecho, la mejor opción es invertirlos en letras del Tesoro, como BTP o BOT, en una cuenta de depósito (por ejemplo, eligiendo Banco Illuminati Que tengan cuentas de depósito en garantía a 60 meses a una tasa del 4%) o en bonos de ahorro postal, específicamente en un bono ordinario.

Invierte 5.550€ en un bono regular para ganar dinero durante la crisis económica

La mayoría de la gente prefiere invertir su dinero en bonos postales. Las razones son muchas:

Emitido por Cassaositi e Prestiti, empresa administrada en un 85% por el Ministerio de Economía y Finanzas;

Para ello está garantizado por el Estado, es decir que el capital será devuelto al vencimiento natural del bono al 100% con los intereses devengados;

Lo distribuye Poste Italiane que, con sus 160 años de historia, goza de la máxima confianza entre los italianos;

Tienen un impuesto preferencial del 12,50% además de las letras del Tesoro;

A diferencia de estos últimos, no están sujetos a cambios en el mercado financiero;

No tienen costes de suscripción, gestión y reembolso. Los únicos gastos están relacionados con los impuestos.

Poste Italiane ofrece diferentes tipos de bonos de ahorro postal que un inversor puede elegir en función de sus necesidades y cartera. De hecho, puedes contratar bonos postales a partir de 50€ o considerar múltiplos de este número. La suscripción se puede realizar en cualquier oficina de correos ubicada en el país o, si el suscriptor tiene una cuenta corriente de BancoPosta, también en línea a través del sitio web de Poste Italiane o utilizando la aplicación BancoPosta.

Caducidad y prescripción

Tenga en cuenta la caducidad del cupón ya que afecta la prescripción. Actualmente, los Bonos de Ahorro Postal tienen vencimientos a 20 años, pero los suscritos antes del año 2000 tienen vencimientos a 30 años.

Cuál es la fecha de caducidad debe mencionarse en el comprobante, pero se recomienda solicitar al operador que confirme al suscribirse, lo importante es no exceder la fecha de suscripción igual a 10 años. Después de estos años, el comprobante ya no se podría pagar en Poste Italiane y el procedimiento se volvería más complicado; Además del riesgo de perder los fondos acumulados. Hemos explicado el procedimiento de redención al vencimiento natural del bono en este artículo.Los bonos de ahorro postal caducan: hay que darse prisa para no arriesgar las recetas«.

simulación de inversión

Supongamos que queremos invertir 5.550€ en un bono ordinario, ¿cómo podemos saber su valor al vencimiento, es decir, después de 20 años? En su web, Poste Italiane, en el apartado de ahorro e inversión, proporciona una calculadora útil para simular el valor del cupón al que queremos suscribirnos (o elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades) y calcular el valor de uno que ya posee.

La misma herramienta también se utiliza para calcular el valor del cupón para menores que actualmente tiene la tasa de retorno más alta de todos los bonos de ahorro postal: 4,50%. Por otro lado, la tasa de rendimiento de un bono regular al vencimiento es de 2,50% y el interés se paga cada dos meses a partir del primer año de suscripción.

Así, mediante «Simular» tras introducir el importe y elegir el medio y largo plazo, la calculadora arroja el siguiente valor neto de reembolso al vencimiento: 8646,55 euros. En cambio, al usar Calcular después de ingresar el tipo, la fecha de suscripción (por ejemplo, 16 de diciembre de 2022) y la fecha de vencimiento (16 de diciembre de 2042), el resultado es el siguiente:

valor nominal: 5.550 euros;

Valor total de recuperación: 9.088,91 €;

Retención de impuestos: 442,36 euros;

Valor neto de reembolso: 8.646,55 euros.

El plazo de prescripción será el 17 de diciembre de 2052, fecha límite para la devolución del bono ordinario.