El próximo pico solar: qué esperar

Solo digamos que: sol, nuestra estrella madre, es uno de los cuerpos celestes que más llama nuestra atención. Cegadora, ardiente e inalcanzable, esta estrella influye en nuestra existencia de una manera radical y totalizadora. Entonces, cuando los científicos detectan cambios, hay cierto tipo de estrés, cierto tipo de alerta. Está ocurriendo hasta ahora, según estudios recientes, pico solar El más potente jamás registrado.





Y eso no es todo, porque el pico en cuestión también llega mucho antes de lo esperado. Todo esto sugiere que, en este momento, la comunidad científica está prestando atención: de hecho, está tratando de predecir (y mitigar) cualquier tipo de consecuencias. Está claro, sin embargo, que no es fácil, y he aquí por qué.

El ciclo solar y sus cambios.

Vamos en orden. Para empezar, el sol tiene un Una verdadera potencia, un proceso hidromagnético que hace que siempre se «comporten» de la misma manera. Fisiológicamente hablando, este proceso es el que desencadena las erupciones solares, las manchas y los vientos magnéticos que emanan de nuestra estrella madre: se llama ciclo solar, y de la forma más sencilla podemos decir que es el lapso de tiempo entre dos períodos de energía mínima.





Entre estos dos períodos de carga de energía, se alcanzan sucesivamente algunos picos. La primera, que generalmente cae en la mitad del ciclo, es la que marca el pico de actividad solar y es capaz de desatar tormentas y cambios drásticos en el espacio. Ahora lo nuevo es que hasta ahora ciclo solar Solía ​​ser bastante regular (duraba unos 22 años y alcanzaba su punto máximo en los primeros 10-12 años), ahora está pasando algo inesperado, porque el tiempo parece acortarse.





¿Cuándo llegará el pico solar?

Sí, porque según varios estudios (incluido uno publicado en la revista científica Fronteras en astronomía y ciencia espacial), se suponía que el ciclo solar actual alcanzaría su máximo en julio de 2025 y, en cambio, las cosas simplemente no funcionarán de esa manera. Cada vez son más los científicos que aseguran que, como máximo, llegará el pico solarPico en seis mesesque cambia todas las cartas sobre la mesa y deja claro que hoy el ciclo de nuestra Estrella Madre se ha vuelto tan inconmensurable como impredecible.

Esto significa que A finales de 2023 La actividad solar estará en su apogeo, lo que significa cambios en la atmósfera y el viento solar, modificaciones de la radiación solar, cambios bastante predecibles en la radiación de onda corta (de los rayos ultravioleta a los rayos X), cambios de frecuencia de las erupciones solares y cambios en la radiación cósmica. flujo de rayos Alta energía que penetra en el sistema solar.

¿Qué esperamos del pico?

A la luz de lo que han aprendido, los científicos están tratando de comprender qué debemos esperar del pico. para él Será el poder más alto jamásPor lo que es posible que el impacto en la Tierra sea mucho más severo de lo que ha ocurrido hasta ahora. Para ser claros, durante las tormentas solares «normales», hay cada vez más auroras, cada vez más intensas, y hay problemas con las redes eléctricas e inalámbricas. La permanencia de los satélites en órbita también se pone en riesgo: los vientos solares y las tormentas electromagnéticas pueden moverlos, y en algunos casos provocar su caída.





Si esto va a suceder durante lo que se conoce como «picos controlables y predecibles», aún no se sabe qué sucederá cuando el sol alcance su cenit. Además, dado el importante progreso, ni siquiera se dice que haya un momento adecuado para prepararse para las posibles consecuencias. ¿Entonces? Todo lo que queda es Mira y esperacon la esperanza de que durante los próximos seis meses la comunidad científica tenga grandes ideas para hacer frente a cualquier posible evento traumático.