300.000 en Concertone bajo la lluvia. Memoria de Lorenzo Barelli – música

Ligabue rock, nuevamente en Piazza San Giovanni después de 17 años, el entusiasmo de Tananai, la fuerza cautivadora de Lazza, la capacidad de emoción de Emma, ​​la ligereza de Francesco Gabbani, la dulzura de Mr. Rain. Llovió fuerte y fuerte en la noche de la fiesta del Primero de Mayo en Roma. En la edición dedicada por los sindicatos a la constitución, también con el lanzamiento del hashtag #ildirittochemimanca, en lo que se temía fuera una versión de disputas políticas y ataques al gobierno, era como volver al concierto y exigir los derechos de trabajadores y mujeres.

Trescientos mil se hicieron presentes en la plaza, no desanimados por la lluvia que no cesó en todo el día. La azafata Ambra Angiolini, por sexta vez consecutiva (lo cual es un récord), está flanqueada por Fabrizio Biggio. Ella recuerda emocionarse en la inauguración. lorenzo barellide 18 años que falleció en enero de 2022, el último día de la rotación escolar.

Todavía emocionada, recordó a los niños que no se sienten superhéroes y no pueden manejar el estrés de la vida. Ha sido durante mucho tiempo una portavoz de los derechos de las mujeres (desfavorecidas). «Abogada, ingeniera, arquitecta. Todas estas vocales al final de las palabras son, ¿van a ser armas de distracción masiva? Nos hacen perder de vista los hechos y los hechos son que una de cada cinco mujeres que no trabaja después a un hijo se le paga una quinta parte menos que al hombre que lo hace». Misma posición. Retire las vocales al final de las palabras, pero devuélvanos el 20% del salario».

Entre las intervenciones «hablantes» en el escenario del concierto estuvo la del físico Carlos Rovelli, que lanzó el ataque contra el gasto militar y contra los «vendedores de material de guerra» que fabrican instrumentos de muerte para «matarse unos a otros». “Vamos rumbo a una guerra que va en aumento, y en lugar de buscar soluciones, los países se retan, invaden, avivan las llamas de la guerra, y la tensión internacional nunca había llegado a un nivel tan alto como ahora”, dijo el académico. dijo y luego señaló, sin nombrarlo directamente, al ministro de Defensa Guido Crossetto, quien fuera presidente de la Confederación de Empresas Italianas de Aeronáutica, Defensa y Seguridad: “En Italia, el Ministro de Defensa estaba muy cerca de uno de los mayores armamentos fábricas del mundo, Leonardo. Un poco más tarde interviene Ambra para subrayar que “aquí no hay censura. Lamento que, como no es un debate político, cuando se ataca a alguien, como en el discurso del profesor Rovelli, debe haber un debate que no hubo”.

La orquesta asume el encargo de bautizar el escenario con una versión revisada del himno italiano primero y con la siempre presente Bella Ciao. Por la tarde se turnaron artistas como Aiello, Wayne, Rose Villain, Gaia, Alfa y Baustelle. Destacado de la velada anterior con Ligabue que interpretó Il sale della Terra con una diatriba contra la sed de poder «la droga más antigua del mundo». «Por lo general, quien tiene más ganas suele ser, como casi cualquier drogadicto, capaz de hacer cualquier cosa con tal de no tener síntomas de abstinencia. Ante la sobredosis de un determinado poder, los abusos que puede hacer, hay necesidad de Fuerza, que es hacer oír tu voz y no permitir que nadie, por ejemplo, intente borrar tu historia y reescribirla a su gusto, y no permitir que nadie intente quitarte tu derecho a amar, por supuesto, siempre en una manera consensuada, sino amar a quien amas, como quieras, tanto como quieras, y comenzar la familia que amas, y tal vez puedas mantenerla con un salario decente”. Emma, ​​tras una mezcla de sus éxitos (Dumb Delight, My Town, Looking for Love, I Am Beautiful), lee un poema de Virginia Woolf, Stay Alive, una dedicatoria al público y a su padre recientemente fallecido. Lazza y Tananai no se contuvieron y cantaron bajo la lluvia. Siempre sensible a los problemas de salud mental, el Sr. Rain quiso recordar en el escenario a Barbara Capovani, la psiquiatra asesinada en Pisa, antes de que cantara superhéroes, mientras que la estrella de Marie Fury, Matteo Paolello (envuelto en una polémica por unas fotos rechazadas), leyó una canción de Pier Paolo Pasolini.