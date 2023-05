Vivir de nuevo. Maxi pantallas para Udinese – Napoli a las 20.45

Esta mañana me quedo en la provincia Nápoles Reunión del Comité Provincial de Seguridad y Orden Público, convocada ayer por el gobernador Claudio Palomba, para ultimar el plan de seguridad de cara a la posible celebración del scudetto mañana por la tarde y el jueves. También participaron el presidente De Laurentiis y el comisario Julian y alcalde Manfredi. El jueves en Maradona habrá diez pantallas gigantes para seguir el Udinese-Napoli: la entrada costará 5 euros y lo recaudado se donará a la caridad. Lea todos los detalles.

La conferencia de prensa ha terminado.



Udinese-Napoli confirmado el jueves a las 20.45





De Laurentiis: «Las victorias con la Juventus son como scudettos y Di Lorenzo es fantástico»

«¿El partido 5-1? El partido contra la Juventus merece todo el Scudetto, habiéndoles ganado a lo grande en la ida y de forma tan diferente en la vuelta… Uh… ¿Es una respuesta integral? Para la vuelta en Nápoles de Udine hay que comprobar Invité a Di Lorenzo a tomar un café, a las 2.30 vino al hotel, y le di las gracias porque es un gran capitán, con una gran personalidad y una gran personalidad, la capacidad de razonar, que tiene nada que ver con la emoción Después del partido nunca se debe hablar porque uno nunca es leal ni honesto En cualquier caso, causa daño «.

De Laurentiis: Napoli necesita más optimismo

“No es que vivamos con una lupa, aparte de las supersticiones. En el fútbol hago el mismo razonamiento que en el cine, obviamente puede haber años más o menos importantes, no es un lugar fácil, porque no siempre es un lubricante optimista. Me gustaría que estos napolitanos emprendieran un nuevo camino por la Nápoles que los representa y que yo diga que somos napolitanos, que tenemos el azul, el mar y una tierra espléndida, y en cambio siempre está esta desesperación, de estar decididos , por uno que siempre quiere dominar.

De Laurentiis: «Hubiera ganado más campeonatos si…»

“Creo que el ciclo de victorias empezó hace tiempo y luego la constante ofensiva nos castiga, pero creo que a veces hubiésemos terminado segundos y hubiésemos terminado primeros si… Siento que le gané a alguien más el campeonato, sobre todo yo ganó honestamente».

De Laurentiis: «Mi entusiasmo es enorme»

«Mi ilusión es enorme porque después de escuchar una tontería ‘De Laurentiis no quiere ganar el Scudetto'», dije a finales de mayo cuando me preguntaron en qué estaba pensando desde que se fueron todos: «Espero ganar el Scudetto», hubo una mirada como si estuviera diciendo algo malo. . El entusiasmo es pleno, especialmente en la visión. La alegría que todo esto representa en todos vosotros. Siempre he sido un influencer. Salir a la calle y ver esta ilusión a la que creo que contribuí un poquito también me enorgullece, así que vivo este momento con mucha ilusión, a pesar de toda la organización. Supongamos que hasta los napolitanos montaron un gran espectáculo porque por primera vez el domingo éramos cuatro microbuses acompañados de degos, pegados delante del famoso listón azul y a la izquierda teníamos las entradas de curvas y señalizadas y no podíamos andar. Todo está bien, gracias a las instituciones que no siempre han podido evitarlo como en este caso. ¿De vuelta de Údine? Este es nuestro negocio donde debemos regresar con seguridad. Estaremos de regreso en la mañana, tarde en la mañana, o tal vez a las tres de la tarde».

De Laurentiis: «La fiesta con Paolo Sorrentino estaba lista, la repetimos el próximo domingo»

«Me uno al agradecimiento del alcalde a la gente de Nápoles. El domingo pasado, los napolitanos mostraron una gran madurez, habíamos preparado algunas celebraciones, Paolo Sorrentino y yo estábamos listos para salir al campo, pero lamentablemente tuvimos que posponerlo. Entonces se me ocurrió, dadas las limitaciones del sector lejano cuando vas lejos, darle vida a la implementación de las dos pantallas que tiene Maradona con ocho pantallas más, una para cada sector: son pantallas adicionales donde puedes transmitir en vivo. el partido en Udine. Tuvimos que fijar un precio simbólico de 5 euros, que es el precio correspondiente a cada sector, y empezó la venta a abonados. Está claro que, una vez descontados los gastos, el resultado económico se destinará a obras de caridad, está claro que el jefe de policía y el prefecto han comenzado a implementar los servicios de seguridad y está claro que todos esperamos escoltar a Nápoles hacia el final. de la línea codiciada. También está claro que la minifiesta que estaba prevista para el pasado domingo se repetirá el próximo domingo con la Fiorentina«.

Isla Peatonal Maxi

La máxima zona peatonal que se implementó el domingo pasado en Nápoles para la fiesta del Scudetto, y luego pospuesta, se volverá a proponer mañana por la noche, en caso de que el equipo azul gane el Scudetto con victoria de la Lazio ante el Sassuolo. Y luego entrará en vigor la misma disposición el jueves, día Udinese-Napoli. Así lo aseguró el gobernador Claudio Palomba al término de la reunión de la Comisión de Seguridad y Orden Público a la que asistieron el alcalde Manfredi y el presidente de Nápoles De Laurentiis.

Udinese-Napoli confirmado a las 20:45, Maradona en la pantalla grande

El partido Udinese-Napoli se jugará el jueves a las 20:45 en una pantalla grande en el Estadio Maradona

Alcalde Manfredi: «El jueves en el estadio es como un partido de verdad»

«Todos juntos en el estadio, viendo el partido contra el Udinese juntos, es una forma de que nuestra comunidad esté unida, ejecutaremos el sistema del jueves como si fuera un juego, con el sistema de transporte público hasta las 2 a.m. del próximo domingo. El partido de la Fiorentina del domingo a las 18:00 y habrá Cuáles serán los eventos en el campo, también en este caso nos organizamos fortaleciendo el sistema de transporte, las estructuras están completamente preparadas. Agradezco a los fanáticos y a los ciudadanos de Nápoles por el civismo obvio».

Gobernador Palumba: «El estadio está abierto al público el jueves por la noche»

Claudio Palomba:Se supone que el sistema que implementamos el domingo pasado comenzará el miércoles por la noche a las 21 en punto con la posibilidad de anularlo, esperamos que no seamos fanáticos napolitanos, mientras que a las 22:45 las condiciones no estarán allí. El Estadio Maradona abrirá el jueves para que los fanáticos vean el partido en el estadio. En cuanto al domingo, se debe aplicar el mismo sistema al domingo pasado”.

Bloqueos de tráfico sobre la mesa

El esquema de tráfico también está sobre la mesa: se estudian una serie de cortes de ruta para el miércoles y el jueves.

La conferencia no ha comenzado.

La conferencia de prensa programada tentativamente para las 10:45 aún no ha comenzado.

Napoli podría quedarse en Udine

Según informa Sky Sport, el Napoli puede quedarse en Udine uno o dos días después del partido, en caso de que gane la bandera italiana, para que el aeropuerto de Capodichino no se llene, como sucedió durante la noche, después de la Juventus y el Nápoles, cuando Miles de fanáticos acudieron al aeropuerto en medio de la noche. . Y el objetivo será celebrar con la afición el próximo domingo en el Estadio Maradona, con motivo del partido Napoli-Fiorentina, que está marcado para las seis de la tarde.

Rueda de prensa a las 10.45

A las 10:45 horas, el gobernador dará a conocer el nuevo plan de seguridad en conferencia de prensa.

10:16

La cumbre está en marcha, que comenzó a las 9

La cumbre comenzó a las nueve en presencia de los jefes de los cuerpos policiales. También está prevista una cumbre Prefectura de Udine. Entre las hipótesis que circulan está que el partido Udinese-Napoli se disputa a las seis o seis y media de la tarde, y se entiende que el fracaso para ganar el título. Lacio Sobre el Sassuoloen el partido del miércoles 21, se garantizará el Scudetto a los hijos de Spalletti y al Ayuntamiento de Nápoles frente a la TV.

Nápoles