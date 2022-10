Autodestrucción de Kanye West, también descargada de Adidas – Gente

De la moda a Hollywood El rapero Kanye West Contra las cuerdas: siguiendo un ejemplo Brecha y Balenciagagigante alemán Adidas Sportswear corta lazos con exesposo kim kardashian Si bien fue la agencia de talentos Caa la que se distanció: «El discurso de odio nunca es bueno», dijo Kardashian.

“Ya no es su cliente”, dijo una fuente de la agencia, citando el reciente sermón antisemita del cantante, diseñador y empresario que hasta hace poco estaba en la cima de la ola.

From Stars to Dust: Es considerado uno de los artistas de hip-hop más influyentes de nuestro tiempo -24 Grammys y 160 millones de discos vendidos- Kanye se destruyó a sí mismo A los pocos años mientras la atención de los medios se centraba, y no en su talento creativo, en declaraciones controvertidas en política (amigo de Donald Trump y comentaristas de extrema derecha como Tucker Carlson y Candice Owens) y problemas mentales: padece trastorno bipolar.

olvidar Spotify critica a Kanye West por el sermón antisemita que lo colocó en el Índice de Hollywood y provocó un boicot a los gigantes de la moda como Balenciaga, Gap y Adidas desde ayer. (Relación comercial)

El divorcio del clan Kardashian (Kim y la familia extensa de la que uno era de la excelente familia K) aceleró la tendencia a la baja. Adidas ha desarrollado Kanye (quien ahora se hace llamar yi) A juicio a principios de octubre: Twitter, Facebook e Instagram hicieron lo mismo, lo que llevó al rapero a comprar Parler, el «refugio» social para los extremistas porque no sofoca la libertad de expresión. «Las recientes declaraciones y acciones de Yi son inaceptables, odiosas y peligrosas», se lee en el comunicado. Adidas anuncia el fin de una asociación multimillonaria: la línea Yeezy, Se archivó instantáneamente y representó el 8% de las ventas del grupo.

Los límites del comportamiento aceptable no se han puesto a prueba hasta el día de hoy, pero el último mes ha visto una aceleración de las provocaciones. En París, para la presentación de su línea de productos YZYSZN9, Kanye usó una camiseta estampada con la frase «White Lives Matter» adoptada por el movimiento Supremacy. En las redes sociales y en entrevistas posteriores al programa, hizo acusaciones antisemitas amenazando de muerte a los judíos. Se lanzó el ostracismo social.