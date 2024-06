El primer tráiler de Lollipop Chainsaw RePOP revela la fecha de lanzamiento en PS5, Xbox, Nintendo Switch y PC

Detalles sobre la «nueva edición»

La nota de prensa oficial de Dragami Games afirma que Lollipop Chainsaw RePOP es un remake (aunque anteriormente se ha hablado de remasterización) que será fiel al espíritu del juego original, pero con una serie de mejoras en la jugabilidad y el contenido. , así como un departamento gráfico modernizado .

En particular, se ha aumentado la resolución del juego a Full HD y se han reducido los tiempos de carga. Las acciones con la motosierra de la protagonista Juliette se aceleran gracias a la mecánica de Golpes encadenados, que aumenta la velocidad de los golpes al encadenar múltiples ataques. Además, para adaptarse a los comentarios de los jugadores, se mejoró el tiempo de disparo de la acción combinada y se agregaron bloqueo y disparo automáticos para Chainsaw Blaster, que ahora puede almacenar 99 municiones.

Además, se ha agregado el ‘Modo RePOP’, que trae nuevas imágenes únicas y coloridas de estilo pop art para efectos de disparo y máscaras para Juliet’s Saw and Sword. 30 disfraces para desbloquear, muchos más que los del juego original, y cuatro nuevos colores para el peinado del héroe. Además, la Habitación de Julieta se ha enriquecido con nuevas funciones que aún no se han revelado y se ha añadido un modo clasificado «Contrarreloj» para que los jugadores se pongan a prueba.

