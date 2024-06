Alemania, Plan de defensa para el regreso al servicio militar obligatorio: selección obligatoria para varones de 18 años. El primer objetivo es 22 mil nuevos reclutas

Las fuerzas armadas alemanas sufren escasez de soldados. Ministro de Defensa el miércoles boris pistorius (SPD) explicó al Comité de Defensa Parlamentario en una conferencia de prensa su plan para Regreso parcial al draft. El proyecto está inspirado en el ejemplo de Escandinavia y combina una servicio militar selectivo establecimiento gradual de Reserva estable a Doscientos mil hombres. El ministro admitió: “Ni siquiera podemos avanzar con la movilización general porque no sabemos a quién escribir”. De hecho, la fuerza del ejército alemán disminuyó el año pasado a 181.500 soldadosaunque debería superar sus dimensiones óptimas 203.300: De hecho, las estimaciones de 2018 consideran necesarios incluso más de 240.000. Por no hablar de las limitaciones objetivas: el modelo de ejército de reclutas ha sido abandonado; de hecho, hay escasez de cuarteles, entrenadores y armas.

Por lo tanto, esto debe estar en los planes del ministro. voltea la página: A partir del próximo año más o menos Cuatrocientos mil jóvenes recién cumplidos los dieciocho añosTanto hombres como mujeres recibirán reconocimiento Respecto a su preparación para el servicio militar o de defensa civil. Los niños estarán obligados a responder, mientras que las niñas podrán hacerlo voluntariamente. Posteriormente, una parte de ellos será invitada a hacerlo. Trozos escogidos, que será obligatorio para los hombres: las personas más en forma y motivadas podrán aceptar el servicio. De esta manera, ya durante la legislatura se espera que se produzca el servicio militar obligatorio. Cinco mil nuevos reclutas Los voluntarios se suman a los diez mil que en promedio están en servicio, y luego aumentan gradualmente su número. Por lo tanto, hasta ahora, la obligación (para los hombres) es sólo responder el cuestionario y participar en las elecciones: si no se alcanzan los objetivos esperados, Pistorius no oculta que habrá que pensar en ello. servicio militar obligatorio Entre los seleccionados. El servicio continuará Al menos seis mesesPero el ministro espera que muchos, tras ganar profesionalidad, elijan la empresa inmediatamente. 23 meses O por Escuela de Oficiales. Precisó que estas opciones se mejorarían proporcionando una premio Por encima de la asignación diaria normal (aún no se sabe si se trata de dinero en efectivo, pensión o garantías profesionales). La esperanza de Pistorius es que Cien mil jóvenes Dicen que está disponible y alrededor. Cincuenta mil Participación en la selección de la que eventualmente surgirán 22.000 nuevos reclutas. La decisión de forzar la respuesta sólo a los hombres se basa en una razón normativa: para hacer obligatorio el servicio militar de las mujeres, en efecto, se debería intervenir en el asunto. constitución No habrá tiempo técnico para hacer esto antes del final de la sesión legislativa.

En resumen, aunque Pistorius confirme que no quiere volver al modelo de palanca, el plan es Sentando las bases Para poder volver a enviarlo en el futuro. Sin embargo, el partido del ministro, el Partido Socialdemócrata, exige que la atención se centre en él Voluntario y en IncentivosComo obtener una licencia de conducir gratuita, pensando que eso sería suficiente para atraer suficientes voluntarios. Sin embargo, el Partido Verde, los liberales del Partido Demócrata Libre y otros partidos mayoritarios se muestran escépticos: cualquiera que cambie de opinión después de participar en las elecciones, subrayan, no puede ser obligado a realizar el servicio militar a la luz del derecho aObjeción de conciencia. Sin embargo, gran parte de la oposición lo apoya: el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) lo respalda Devolución completa al servicio militar obligatorio, mientras que el Partido Popular de la Unión Demócrata Cristiana, tras una propuesta del ala juvenil en el último congreso, quiere restablecerlo. parcialmenteCon la alternativa al servicio civil. Así lo confirmó el jefe adjunto del grupo en el Bundestag, Johan Wadevoll: “El número de voluntarios no será suficiente, ya faltan veinte mil reclutas. Necesitaremos más en el futuro. Así que tendremos que pedir a los ciudadanos que proporcionen un servicio obligatorio y decirles: “Debes hacerlo”. Un año está disponible para el país.“En el ejército o en otros servicios”, dice, y afirma que cuestiona la distinción entre hombres y mujeres, que es “inapropiada para la época”. Tanto Linke como Bsw, el nuevo partido de izquierda fundado por Sahra Wagenknecht, están decididamente en contra de esta decisión.

A la luz de las divisiones dentro de la propia mayoría, es difícil predecir si el plan de Pistorius será presentado y aprobado por el Bundestag en esta legislatura. Tomará aprox. 1.4 billonesEs dificil de encontrar. Pero el Ministro de Defensa fue categórico: debe convertirse en el ejército. Apto para la guerra por 2029. “No sólo Rusia ha atacado a Ucrania, sino que también están aumentando los ataques verbales contra otros países. La Duma ha aumentado la producción de armas. Según todos los expertos militares internacionales, debemos partir del supuesto de que Rusia lo hará a partir de 2029. ser militarmente capaz de atacar a un estado satélite”. Para la OTAN o un país vecino, el ejército de reclutas en Alemania fue finalmente abandonado en 2011 Dada la necesidad de un único ejército profesional para llevar a cabo misiones en el extranjero, persistía la posibilidad del reclutamiento obligatorio en caso de necesidades de defensa nacional.