Del Piero y Deschamps llegan a la Juventus

A unos días del inicio europeos quien verá Francia a Didier Deschamps Entre los grandes héroes Alessandro Del Piero Habló específicamente de su expareja V Juventus En una entrevista con Espíritu del deporte Laureus. El ex capitán de la Juventus se centró específicamente en las posibilidades del equipo francés de ganar el título, que es lo único que le falta a Deschamps como entrenador, y en el camino que espera de él. Italia Luciano Spalletti .

Los antecedentes de Del Piero sobre Deschamps: “¿Por qué lo fichó la Juve?

al hablar de Didier Deschamps, Del Piero Revelar la historia de fondo de su llegada. Juventus En 1994: «Cuando llegó, no hablaba italiano durante un tiempo. Al ser un chico tranquilo y poco articulado, no tuvimos la oportunidad de comunicarnos mucho en el vestuario. Era un chico joven y ni siquiera era bueno. con sus compañeros.» Sus pies así que pensé «¿qué está pasando? ¿Por qué lo atrapamos?». Pero luego, cuando jugaba con él o contra él, me di cuenta de que era un gran jugador. Luchó por cada cabezazo aunque era más joven que yo. Era plenamente consciente de sus cualidades y las puso a disposición del equipo de la mejor manera. . Zidane Tengo jugadores con especificaciones técnicas diferentes a sus capacidades. Siempre estuvo a la altura de las expectativas que puse en él, estuvo muy sólido en la fase defensiva y nunca falló una entrada. Los jugadores como él siempre están dispuestos a ayudarte, fue uno de esos colegas invaluables”.