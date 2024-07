El nuevo deportivo es un cohete y cuesta la mitad de precio

Grandes cambios desde China, donde el nuevo modelo deportivo también ha puesto en crisis a los gigantes japoneses Honda y Yamaha.

allá Porcelana Ahora es un gigante cada vez más dominante en el mundo del automóvil, con una serie de nuevas empresas en desarrollo que representan un paso hacia una nueva realidad de las dos ruedas. Por esta razón, incluso las empresas japonesas vecinas están notando un desarrollo significativo de estas empresas, como… honda y yamaha Quienes deben volver a levantar la cabeza.

Ciertamente no será fácil lograrlo en una época en la que las carreras ya no conducen a los éxitos del pasado. allá motocicletas En el pasado estaba dominada en gran medida por los fabricantes japoneses, pero ahora la situación ha cambiado, ya que se encuentran en las últimas posiciones y no han encontrado la manera de volver a ascender.

Entonces, en una situación tan difícil, puede haber grandes innovaciones que revolucionen no sólo la pista sino también el mercado. Así nació un nuevo modelo matemático excepcional que surge de Porcelana, Tiene así todo lo necesario para convertirse en una de las principales empresas del mundo, dada su relación entre calidad y precio.

CFmoto 675SR: El nuevo deportivo chino

Allí ahora cf moto, Gracias a su cooperación con KTM, se ha convertido en una de las empresas más famosas del mundo del automóvil. Por ello, su crecimiento es cada vez más dominante, como lo demuestran los resultados que obtiene también en Moto2, y ahora está preparado para demostrar su competitividad con 675 riales.

Estamos ante un modelo de carreras, que de hecho sería el primer gran paso hacia un auténtico deportivo, con el 675SR que sólo se podrá utilizar con permiso B. En su interior se instalará un motor de tres cilindros derivado del Triumph del 674. de desplazamiento, con estos que darán la oportunidad de ofrecer el máximo El bien 94 CV.



Ciertamente no faltará tecnología, de hecho ya está confirmado que contará con una transmisión de cambio rápido, mientras que aún no está claro si el control del acelerador será por cable, como se desprende de las primeras imágenes. Pesará 194 kg, siendo el modelo presentado con motivo del EICMA 2023, pero no aparecerá en el mercado hasta 2025, con CFMoto Que ahora está lista para hacerse cargo también del sector deportivo.