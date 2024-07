Adiós a Shannen Doherty, “¿Cuántas cosas le ha enseñado Brenda a tantos adolescentes como yo?”

Inmediatamente despejé el campo de malentendidos, siempre he sido un jugador de equipo. Brenda Walsh. No tuve dudas desde la primera vez que aparecí en la pequeña pantalla de la televisión italiana. Era el 19 de noviembre de 1992, estaba a punto de entrar en la adolescencia y Shannen Doherty era una actriz estadounidense joven y talentosa. Era jueves por la tarde y el primer episodio de Beverly Hills 90210. Estaba en mi dormitorio, en el remoto pueblo de la Rumanía rural donde crecí, y en esta ocasión pude trasladar el televisor del salón a mi habitación. Todavía no sabía qué significaría esta serie de televisión para mí (y para muchos otros y otros como yo) a medida que pasara el tiempo. Pero supe desde la primera toma que Brenda Walsh iba a ser mi favorita. Él estaba allí entre toda esa ropa tirada al aire, buscando la camiseta más adecuada para el primer día de universidad. Una hora frente al espejo y luego concluye diciendo: “No tengo ropa”.

Inmediatamente me encontré en un estado de incertidumbre y en ese deseo de «causar una buena impresión» el primer día de universidad en la rica Beverly Hills. Había crecido hasta hacía poco en la fría tranquilidad de Minneapolis y había dejado allí todas sus certezas. Pero al final, Brenda elige qué ponerse: jeans y camiseta blanca, con la camisa abierta, desecha sus dudas y sale con su hermano Brandon el primer día de universidad. Probablemente ese fue el primer momento en que Brenda Walsh, en esa pequeña pantalla, me hizo imaginar que podía ser quien quisiera. Y podía hacerlo, incluso desde la pequeña ciudad conocida sólo por producir la mayor parte del zumo de frutas de toda Italia. Miré a Brenda en los pasillos de la universidad, con su flequillo completo y perfecto que inmediatamente quise tener y con el que podía soñar cuando creciera.

Brandon y Brenda WalshRon Galella/Getty Images

Beverly Hills 90210 Inicialmente se vio como una serie que los padres «mantendrían bajo control» debido a los temas que abordaba. Fue uno de los primeros en Italia, destinado a niños y niñas, en tratar temas que en aquella época eran sobre todo tabú: sexo, sida, alcohol y drogas. Funcionó durante diez temporadas y crecí con el grupo de amigos que yo y todos mis amigos finalmente llegamos a conocer. Todos los jueves por la noche nos reuníamos en la casa de alguien y veíamos el episodio juntos, esperando que el tema final no llegara en cada pausa comercial. Cuando hablábamos de competencia entre… brenda y kelly, También conocida como Jennie Garth, la chica rubia más popular de la universidad, por sus altibajos de amistad, amor y odio que siempre la marcaron, también expresamos algo de nosotras cada vez. Quizás por eso luchamos con Brenda cuando ella sufría por ella. Dylan (Luke Perry)Hermosa y maldita, nos alegramos con ella cuando su historia tomó el color de un cuento de hadas con final feliz. ¿Qué importancia tiene lograr que los adolescentes aprendan sobre sí mismos? ¿Qué tan difícil es lograr esto? Brenda y Shannen sabían cómo hacer esto.