EE.UU. 2024, Trump en Milwaukee para la Convención Republicana: “Daré un discurso completamente diferente” – Noticias

La campaña del expresidente Trump ha anunciado la lista de oradores de la convención republicana que comienza hoy en Milwaukee, desde la rapera y modelo Amber Rose hasta el controvertido locutor Tucker Carlson, pasando por el inversor y presentador de podcasts David Sachs y el exasesor Peter Navarro, que acaba de salir de prisión el cargos de desacato. Del Congreso.

En la lista están el director ejecutivo de UFC (organización de artes marciales mixtas), Dana White, el líder evangélico Franklin Graham y las estrellas de la música country Lee Greenwood y Chris Janson, así como los posibles compañeros de fórmula del empresario en la lista republicana. También intervendrán los hijos mayores del empresario, Donald Trump Jr. y Eric Trump, su exnovia Kimberly Guilfoyle (expresentadora de Fox News) y la esposa de este último, Lara Trump, copresidenta del Partido Republicano.

No hay nada planeado ni para la ex primera dama Melania ni para Ivanka. Entre los empresarios y activistas se encuentran Charlie Kirk, Diane Hendricks, Perry Johnson, el ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy y Steven y Zach Witkoff. También participan Tom Homan, ex director interino de la Patrulla Fronteriza, y el presidente del Sindicato de Camioneros, Sean O’Brien. Algunos de los oradores han generado controversia en las comunidades afroamericana y latina, por lo que Trump tendrá que asegurarse de que no socaven sus esfuerzos por consolidar su control sobre este segmento de votantes.