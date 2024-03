El motivo de esta extraña condición es comprensible.

Un pub de Barry que busca personal ha publicado un anuncio para un puesto de trabajo que requiere conocimientos de matemáticas: el motivo de este extraño requisito.

En un rincón pintoresco barryDonde las olas del mar Adriático bañan suavemente las costas y los callejones antiguos cuentan historias centenarias, Cafetería Despertó curiosidad y debate con una petición inusual a sus empleados potenciales: Fuerte conocimiento de las matemáticas.. Tradicionalmente, el papel de camarero se desarrolla entre… Prepare café espresso y capuchino artístico y mezcle cócteles innovadoreslo que requiere habilidades que van desde un conocimiento profundo de las bebidas hasta la capacidad de tratar con cortesía a los clientes, pasando por una cierta capacidad para mantener siempre la mesa limpia y acogedora.

Pero entonces, ¿por qué centrarse en un pub en el corazón de Bari? matemáticas¿Y convertir el teorema de Pitágoras y las ecuaciones de segundo orden en criterios de selección iguales a la capacidad de formar la espuma de capuchino perfecta? Estimuló la pregunta curiosidad De muchos, planteando hipótesis y teorías que intentan descifrar rompecabezas Detrás de esta elección aparentemente extraña. Este artículo pretende profundizar en el meollo de este asunto. Interesante pregunta, Explorar por qué un bar puede buscar bartenders con buenos conocimientos de números y cuentas, en un sector donde el arte de la conversación y la rapidez en el servicio parecen reinar.

“Debes saber matemáticas”, el motivo del requisito de la barra

Algunos de ustedes pueden pensar que esto es todo. error. Por otro lado, un camarero no necesita saber matemáticas para hacer su trabajo. Sin embargo, este bar en Barrie tiene Ideas claras. El conocimiento básico de matemáticas es un requisito básico. ¿la razón? «Hoy en día hay personas que no saben cómo hacer un cambio».«, explica el anuncio. El bar en cuestión probablemente tenía uno Experiencia desagradable Con un personal particularmente torpe. De hecho, dar cambio puede ser una tarea difícil si no eres capaz de responder algunas de las respuestas.Cálculos matemáticos simples. Por tanto, el motivo de esta elección es claro. Comprendido.

Además de este requisito, el colegio de abogados de Bari también exige Imprescindible experiencia como camarero y capacidad de comunicación con el público.. Hay otros dos requisitos básicos para realizar mejor este trabajo. En resumen, el Colegio de Abogados de Barrie quería definir algo que muchos de nosotros damos por sentado. Después de todo eso, Nivel de alfabetización En Italia es muy alto. Sin embargo, siempre hay una sorpresa desagradable a la vuelta de la esquina. Por este motivo, siempre es mejor protegerse.

