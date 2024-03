Dybala: «En otra vida fui romano. Espero que Italia siga siendo mi hogar» – Forzaroma.info – Últimas noticias del fútbol en Roma – entrevistas, fotos y vídeos

Sobre los inicios. “Cuando tenía 4 años comencé en un colegio cerca de casa y jugaba con amigos. Yo era muy pequeño, tenía 4 años y luego cuando tenía 10 mi padre me llevó a la ciudad, a Córdoba, inténtalo por favor” Instituto Córdoba. Recuerdo esos siete años con mucho cariño aunque hubo momentos difíciles por problemas familiares. Siete años después jugué en el primer equipo en mi debut profesional que era mi objetivo y sueño cuando era niño y aquí empezó todo. Siempre digo que a veces hace falta un poco de suerte, el trabajo duro no siempre es suficiente y un poco de suerte puede ayudarte a conseguir tus objetivos. Pero hay que hacer sacrificios y entrenar duro. Sin dedicación, las cosas se vuelven más difíciles: «Hazlo durante mucho tiempo, no es un sacrificio, si eso es lo que amas. Cada uno tiene sus propias prioridades y se centra en cosas diferentes. Cada uno puede centrarse en no tener un mal juego para hacer su «Los padres están felices. Pero creo que todos saben lo que quieren y se concentran en lo que quieren, y en mi caso siempre fue el fútbol lo primero».

Sobre los fanáticos. «Es difícil caminar por Roma, si alguien te reconoce te para y todos hacen lo mismo. Al principio sienten vergüenza o miedo, pero si alguien tiene el coraje de tomarse un selfie, todos lo hacen. Italia juega un papel importante». papel importante en mi vida”. He vivido aquí durante más de 10 años, desde mi adolescencia hasta hoy. Siempre he vivido en Italia, en diferentes ciudades pero siempre en el mismo país donde conocí gente increíble. Es un país que me ha enseñado mucho. «He conocido gente en el sur, en el norte y ahora en la Roma. Me han tratado bien desde el primer día. Creo que en general el italiano se parece mucho al argentino. La afición es muy parecida. La pasión por el club, las emociones fuertes», dijo amando la camiseta. A menudo veía partidos de la Roma. Si no has estado dentro es difícil saber lo que significa estar aquí. La gente aquí vive y respira Roma. “Soy argentino y siempre me sentiré argentino, pero Italia es mi segunda patria y espero que siga siéndolo por mucho tiempo”.