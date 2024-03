Entre bastidores Briatore, Presta, Sergio y Berlusconi

Entrevista con Barbara Durso a domingo en con Mara Venere Sigue generando debate y planteando hipótesis sobre esta posibilidad. futuro de la televisión De un presentador de la cadena principal. después Expulsar a MediasetA espaldas de Barbara, la locutora vivió un largo período de estancamiento entre cursos de inglés en Londres y mensajes sociales (apenas velados) dirigidos a quienes inicialmente habían decidido eliminarla. Ahora las cosas se están moviendo y Barbarella pronto podría conseguir a Ray. Pero ¿a qué se debe este cambio de rumbo tras recibir el rechazo? Sobre todo, ¿el clima en los estudios de Viale Mazzini es el adecuado para la llegada de Barbarella? Para responder a estas preguntas y revelar más Trasfondo Fue solo Dagospia: Esto es lo que dijo.





¿Barbara Durso sobre Ray? Briatore y Presta echan una mano

Tras ser despedido de Mediaset Barbara Durso No encontraron grandes áreas preparadas para recibirlos, pero muchos no puertas prohibidas (Ray, Discovery, La7, etc.). Después de un período de estancamiento, las cosas parecen haber avanzado, empezando por la entrevista en particular. Durso A domingo en, Uno de los programas de red más potentes y líderes. ¿Pero de dónde viene esto? Una apertura sorpresa para Rai?

La respuesta no tarda en llegar, porque se afirma Dagospia: «Flavio Briatore entra al campo y, por razones que siguen siendo un misterio hasta ahora, lucha como el diablo para ayudar a Barbari a regresar al camino del éxito.En definitiva, según estos rumores, sí intervino. Briadorquien, como primer paso, se pondrá en contacto con el agente Lucio Presta.

Este último, que a lo largo de los años nunca había dirigido palabras amables a Bárbara, Él se parará mágicamente al lado del anfitrión. Dejando atrás todas las fricciones del pasado. Y luego, al poco tiempo, llegó el tan esperado. Alojado en domingo en Gracias a «Los superpoderes de Briatore«, Como él dice Dagospia.





La presencia del CEO Roberto Sergio y del Gerente General Giampaolo Rossi Totalmente en contra Briador «Tomó el camino directo al Palacio Shige, donde se encontraba un querido Primer Ministro. […] El trayecto desde el Palazzo Chigi hasta Viale Mazzini fue corto.«, seguimos leyendo Dagospia.

D'Urso se acerca cada vez más a Rey: Persilvio está enojado y Roberto Sergio está en guerra

roberto sergio Y ruso No pudieron evitar aceptar la existencia. Bárbara a domingo enque según los rumores Dagospia Esto podría haber enfadado a Pier Silvio Berlusconi (En cual opinión Siempre intentaron evitarlo rechazando la presencia del locutor.)

Brevemente, El futuro de D'Urso está en el riegoAún hay mucho entre las hipótesis de reproducir programas antiguos y nuevos formatos Incierto Y Lleno de obstáculos.





Por otra parte, también concluyó Dagospia: «Mientras Roberto Sergio, responsable de redactar los calendarios de la temporada 2024/25, siga al mando del Viale Mazzini, muy pocos creen que se encuentre una cámara para Carmelita.«. ¿Cómo terminará?