El hermano mayor de Vibe, Antonella Fiordelici, es severa contra Ghiggia «Si realmente hubiera estudiado psicología, habría sabido que…»

La influencer Antonella Fiordelici ha optado por tomar una línea recta contra Gigi. En su opinión, el comediante, a pesar de sus estudios en psicología, se había comportado severamente mal mientras se hospedaba en la casa más espía de Italia hacia el ex rival Marco Bellavia, el querido ex rostro de Bim Bum Bam.

La influencer Antonella Fiordelici luego de la transmisión en vivo del quinto episodio de Gran Hermano Vip arremetió contra Gigi acusándola de ser insensible al querido ex-rostro de Bim Bum Bam a pesar de sus estudios de psicología y tal vez en casa uno de los inquilinos estaba más capacitado para hacerlo. Comprende que el mencionado hombre se encontraba en un momento de fragilidad y necesita más de una mano amiga. En cambio, a través de la filmación, supo que ella también no sólo lo haría, sino que habría adoptado la misma actitud discriminatoria que la mayoría de los inquilinos, lo que contribuyó a que Marco Bellavia optara por terminar su aventura en el hogar.

Los descubrimientos influyentes de Antonella Fiordelici

Según la mencionada influencer, Gigi se enfrentó al inquilino Marco Bellavia y le dijo con franqueza que según ella no se encontraba bien, por lo que tuvo que irse de la casa más espía de Italia. Además, el hecho de que Gigia llorara por la eliminación de Giovanni Siachi fue muy codiciado por el público, ya que se le consideró un defensor de salir de casa para renunciar al conocido rostro de Bim Bum bam.

Según la famosa influencer, si la comediante Gigi realmente hubiera estudiado psicología, sabría que uno no puede decirle honestamente a una persona en un momento de vulnerabilidad que probablemente esté enferma de enfermedad. La acusación de la influencer es clara. Debido a este comportamiento, Gigi sería una persona insensible. La influencer aumentó la dosis al decir que, en su opinión, Jijia también sería un ignorante porque no entendió que estaba equivocado.

El Gremio de Psicólogos de Lazio abrió una investigación sobre los dioses

Si la comediante Gegia fue rescatada de la televisión donde Giovanni Ciacci fue eliminado a instancias de la soberana audiencia, pero para ella los problemas no terminaron como ella pensaba. De hecho, se abrió una investigación al respecto por parte de la Organización Psicológica de Lazio luego de los numerosos reportes recibidos por parte de espectadores y ciudadanos que se mostraron conmocionados por el comportamiento tomado por el profesional hacia su compañero de piso Marco Bellavia en una aparente fragilidad.

¿Qué decidirá la Asociación de Psicólogos de Lazio? De hecho, el ex rostro conocido de Bim Bum Bam se alejó del programa luego de las fuertes palabras dichas por algunos de sus compañeros de cuarto. Recordamos que mientras el hombre vivía con ella en la casa más espiada de Italia, Ghiggia lo describió con palabras como «loco», «enfermo» como diría el pasado lunes durante una pausa laboral «tuvimos que mantenerlo y escucha la mierda que dijo «. Joomla ya le costó a Gigia una llamada directa de Alfonso Signorini. Solo queda esperar a lo que decidirá la orden del psicólogo en Lazio: ¿castigará a Giggia o no? ¿Habría un castigo típico también para ella, que, habiendo estudiado psicología, debería haber entendido más antes, y así ayudar al hombre de dificultad y no favorecer al más fuerte? Habrá que esperar unos días más para conocer la respuesta.