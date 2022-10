Champions League – Juventus Report – Maccabi Haifa 3-1 Tarjetas: Di Maria Redento, Vlahovic a perfeccionar

Juventus – Maccabi Haifa, partido válido por la tercera jornada del Grupo H de la UEFA Champions League 2022/23, Terminó 3-1 , fruto de un doble gol de Rabiot y Vlahovic. Con este resultado, la Juventus volvió a la competencia en el grupo para lograr los 3 primeros puntos y aventajar -4 a la dupla Benfica-Paris Saint-Germain en 7. A continuación se muestran las votaciones de los campeones del partido para entender la marcha de la juego.

Boletas de calificaciones de la Juventus

Wojciech-Schzunny 5 – «¿Pero adónde vas?». Eso es lo que todos nos hemos estado preguntando, especialmente con el ritmo decreciente de Bremer y todavía 40 metros por detrás para defender. “Salida temeraria”, se podría haber dicho alguna vez.

Juan Cuadrado 6.5 – Si la noche funciona 4-3-3, también es buena característica el ancho bajo, que es fundamental en esta unidad. Empieza bien dando mucha ayuda a Di María y permitiendo así que el argentino regrese y haga cosas diferentes. A partir del 67′ Leonardo Bonucci 5.5 – Su entrada no es la mejor. Algunas fallas atrás y la Juventus del 2-1 al 3-1 se juega mucho.

Gleeson Bremer 5.5.4 – Se le pilló un poco ingenuamente en el gol de David. Por lo demás, hizo un buen partido, aunque la peor «tontería» en este caso es sin duda la de Chesney.

Danilo 6.5 – Hizo un buen trabajo conteniendo a los atacantes israelíes y siempre manejando la salida de balón con mucha calma.

Mattia Di Siglio 6 – La primera mitad todavía es suficiente. Allegri se lo negó a sí mismo en la primera mitad, pero algunas inmersiones y cruces decentes al final la convirtieron en lateral izquierdo de la Juventus también. En definitiva, se vieron sus peores veladas. DESDE 46′ ALEX SANDRO 6 – Rechace sin pensamientos ofensivos particulares. Detrás de él lee bien las situaciones, no se ve mucho al frente.

Weston McKinney 6.5.1 Él llena múltiples y diferentes roles en los que ella encaja. Ciertamente no se puede decir que estás jugando un juego que no es muy generoso. Sin embargo, un hilo muy fino, incluso en su caso, no dolerá.

Leandro Paredes 6.5.1 – Dando más que cautela en el medio del campo, sin exagerar, también porque otro argentino se hace cargo de los atacantes. Desde el 85′ Fabio Meretti – sv.

Adrián Rabiot 7 – Buen objetivo para desbloquear sin duda. Luego varios golpes con el balón entre los pies. Sin embargo, su velada quedó como quita castañas al fuego de la Juve que, inexplicablemente, logró reabrir el partido por su cuenta.

Ángel Di María 8 – La tontería de Monza se perdona con una devolución muy útil. Ayuda a cualquiera, desde los goles de Rabiot hasta los múltiples aciertos de Vlahovic. Esto también hará que dos espectadores se sienten en el sofá de la casa. Protagonista absoluto y juego faro.

Dusan VLAHOVIC 6.5.1 Actualizar – Marcó un gol, pero falló tres, uno de ellos demasiado grande, en el estreno. Entonces también tendría el aparato ortopédico pero la intrusión, aunque sea milimétrica, está presente. Aparte de la actuación, todavía hay noticias positivas para él: está de vuelta con buenas oportunidades de gol. Es sintomático que el equipo, aunque al final contra un equipo mediocre, haya vuelto a crear el juego. Desde 72′ Moïse KEAN 6 – Final sin episodios concretos salvo un uno contra uno que finaliza con un tiro al portero.

Felipe Kostek 6 – Una noche que Di María se roba el protagonismo, el serbio hace un pequeño papel secundario. Buena ayuda al principio para Vlahovic, luego otra pequeña ayuda. Desde el 66′ Manuel Locatelli 6 – Buen efecto con el juego, encuentra la obra maestra desde el medio del campo en la final y casi la tocas.

Massimiliano ALLEGRI Suplemento 6.5 El once inicial lo está haciendo bien sobre el césped, la Juventus lo está haciendo muy bien y vuelve a lanzar -después del Bologna- una señal de vida similar, si podemos definirlo así. Pero una nota, Allegri, la volvió a tomar esta noche: Cambios, con Vlahovic y Cuadrado fuera de Kane y Bonucci justo en su lugar. Después del 2-1, la Juventus pasó unos buenos 10 minutos arriesgándose. Entonces Rabiot decidió, pero esto también es una señal. crecimiento, si. Pero este equipo está lejos de curarse.

Boletas de calificaciones del Maccabi Haifa

Cohen 6.5; sundgren 6, 5.5batupensica 6Goldberg 5.5maíz 5.5 (a partir del 60′ Haszia 6); En 5.5 (de 84 ‘Rukavytsya sv.), Muhammed 5.5 (desde el 72′ Lavi 6), Shery 6chibuta 4.5 (desde el 59′ Atzelle 6), piero 5 (Desde el 72’David 7). Entrenador: Steam 6.

