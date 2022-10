Orita Berti acosa sin piedad: ‘No lo puedo creer’

Orita Berti ha opinado sobre el asunto Tenko, una tragedia acaecida hace más de cincuenta años pero que aún tiene un aura de gran misterio a su alrededor, tanto que todavía hoy se debate.

Pero, ¿qué tiene que ver Orita Berti con Luigi Tenko? Precisamente en relación con la tragedia, Orita Berti dijo que lamentaba la muerte del cantante. Como se ha ido informando a lo largo de los años, parece que en la nota que escribió Tenco antes de hacer la trágica referencia había una referencia a la cantante, pero ella dijo en varias ocasiones que nunca le creyó.

También después de este terrible caso. Bertie sufrió un ataque mediático muy fuerte De dónde eres La culpa es de la muerte del difunto cantautor, un período realmente oscuro para la cantante, quien fue acosada por los medios y el público, con motivo del episodio de ayer de Gran Hermano Vip, Bertie decidió volver a hablar sobre el incidente, considerando que el acoso fue una verdadera catástrofe social que ella personalmente tuvo que sufrir violentamente. .

El “error” de Bertie es que trajo al festival una canción que se ganó el agrado del público, pero luego de la nota que dejó Tenco antes del dramático gesto, Sobre ella cayó la ira injusta y cruel de una parte del país.

Comencemos desde el final de la historia cuando Luigi Tinco se suicidó en 1967 en SanremoDurante el festival, parece haber dejado un mensaje escrito que decía:

“He amado al público italiano y he gastado cinco años de mi vida en vano. Hago esto no porque esté cansado de la vida (lejos de ella) sino como un acto de protesta contra el público que te envía a ti y a las rosas en el final y al comité que elige la revolución. Espero que sirva para despejar la mente de alguien. Hola, Luigi.”.

yo, tu y las rosas era solo una cancion Orita Berti Trajo competencia en esa edición del festival, y como se puede leer en el boleto, el hecho de que la canción del cantante llegara a su fin lo dejó confundido, probablemente porque no creyó correctamente la opinión de la audiencia.

Orita Berti en los últimos años ha tenido una etapa muy prolífica en la que la hemos visto no solo como cantante sino también como columnista fija en una mesa. Como está el clima. En las últimas semanas ha habido una gran noticia en su carrera televisiva que se ha incorporado al Gran Hermano Vip como columnista habitual.

Orita Berti siempre logra grandes éxitos e Reunir una audiencia muy amplia que se preocupa no solo por sus fans históricos, sino también por los jóvenes y esto también gracias a su capacidad de reinventarse en el mundo de la música, basta pensar en Mel, Summer cantó con Videz y Achilles Laurel.

pero las intervenciones Orita Berti en la televisión No te quedes ahí, porque pronto la veremos en Rai 1 como jurado del remake de La Voz Mayor. En una reciente entrevista para hablar de estas obligaciones, Orita Berti reveló que solo tenía un arrepentimiento y que estaba relacionado con la muerte de Luigi Tinco.

Orita Bertie no cree en el boleto Tinku

Orita Berti reveló durante una entrevista publicada con motivo de este período de auge empresarial, que nunca creyó en Tenco Ticket, según ella, no era cierto: “Hasta el día de hoy no creo que haya escrito esa famosa nota. No creo que haya sido de su puño y letra, hasta que Sandro Ciutti, uno de sus amigos más cercanos, me lo aseguró: Fueron cuatro faltas de ortografía, faltas que Tenco nunca cometería. Han hecho».

Así, el misterio se amplifica cada vez más si tenemos en cuenta las múltiples hipótesis que se han planteado sobre la muerte del cantante, y más ahora que se ha hablado de una nota escrita por otra persona. Durante la entrevista Orita Berti agregó: «Nunca y nunca lo haré, pero para mí fue una página muy mala en mi carrera y solo pude seguir adelante solo con mi audiencia. Esa canción fue muy popular».

Estas palabras se refieren al acoso y otras expresiones de odio que experimenté en ese trágico período.