El gol de Rudiger para defender al Sevilla quiere a Kulusevski

Desde Inglaterra: a los Bianconeri en el centro de Alemania. Para el sueco, el pedido es de 35 millones mientras los españoles piden un préstamo

el Sevilla mira en casa Juventus. Noticias del interés del club andaluz por reactivar España Diane Kulusevsky. A Monchi, ex Roma, le gustaría que el jugador estuviera cedido con derecho de redención mientras que la Juventus está dispuesta a dejar ir al jugador pero a recaudar fondos y valorarlo en nada menos que 35 millones de euros. Kulusevsky también es amado en la Premier League: Arsenal y Everton lo han entrenado.

En cuanto a los refuerzos en el mercado de enero, también habrá Usted está Tras la pista del zaguero del Chelsea Antonio Rudiger Antiguamente Roma, finalizando en junio. Así lo informó la emisora ​​británica Sky Sports Uk, que también incluye a los Bianconeri entre los clubes que se habrían acercado al agente central alemán. La competición es intensa y peligrosa, con los mejores jugadores de Europa en primera fila: Real Madrid, Manchester United, PSG y Bayern Munich. En los últimos días, el Sunday Telegraph ha dado la inminente firma de un preacuerdo con los equipos de la fusión que luego lo convertirá en jugador blanco a partir del 1 de julio de 2022. Por su parte, el Chelsea no ha renunciado a sus esperanzas de renovación: » No puedo prever el futuro, no sé si sus clientes estaban hablando con otros clubes, es posible – dijo el entrenador de Blues Thomas Tuchel – Sabe cuánto lo aprecio y el club está haciendo todo lo posible «.