El inminente colapso de La Niña, pero afecta el clima durante todo el invierno

Cuando hablamos de Niña, nos referimos al fenómeno climático del Océano Pacífico tropical, que es la contraparte más fría de El Niño. Ambos fenómenos están relacionados con el ciclo denominado ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), que tiene repercusiones climáticas en todo el planeta.

El ciclo ENOS es de gran importancia en el clima global, pero en Europa es mucho menor que en otras regiones del mundo. Siempre hay un cambio constante entre las fases fría y caliente., que implica cambios de presión a gran escala en los trópicos y luego en todo el mundo.

La entrega, con cambios de fase, puede durar de 1 a 3 años. Se suponía que la fase de La Niña alcanzaría su punto culminante en las últimas semanas. Ahora se espera que los reflujos fríos comiencen a debilitarse a principios de 2022, pero el impacto del clima continuará en la temporada de primavera.

Se espera que pase a una fase neutral a mediados de año, con Un El Niño que debería aparecer finalmente en otoño, listo para afectar la temporada fría de 2022/23. Son expectativas, pero son tendencias que hay que comprobar paso a paso.

La actual fase fría de La Niña siempre ha sido seguida por otro evento de La Niña que se debilitó la primavera pasada. Un evento como este se llama La Niña por segundo año, ya que tenemos dos fases frías una tras otra. No es inusual que dos eventos de La Niña ocurran uno tras otro.

Últimos desarrollos y desarrollos

El ciclo de frío actual ha sido bastante constante y continuo desde el comienzo de la temporada de otoño. Como parte de la disminución continua de la temperatura del océano desde septiembre, es El primer mínimo alcanzado a finales de octubre y el segundo, el mínimo, a mediados de diciembre.

Con base en todos los datos disponibles, La Niña, según un boletín emitido por Centro de predicción climática de la NOAA, preferiblemente continuar durante el invierno del norte, para alcanzar la transición a ENSO-Neutral durante la primavera de 2022 (60% de probabilidad durante abril-junio).

Se espera que La Niña afecte las temperaturas y las precipitaciones en los Estados Unidos en los próximos meses. El seguimiento de los efectos climáticos de las fases ENOS no es tan fácil. No es fácil referirse simplemente a un evento meteorológico particular y definirlo como «influenciado por El Niño».

En Europa, la influencia directa de La Niña se está desvaneciendo lentamente, o al menos tiene efectos más calmantes o contrastantes. El efecto está ciertamente presente, pero en general se ve mitigado o modificado en gran medida por otros grandes patrones climáticos que se encuentran en el Atlántico Norte.

Lo que se puede decir es que es poco probable que podamos pasar el tercer año de Niña. Hay muchas más posibilidades de que aparezca Nino que de otro evento frío. No se descarta que la fase caliente se desarrolle a partir del verano de 2022.

El ECMWF publica este pronóstico estacional cada pocos meses. El próximo ciclo de pronóstico extendido llegará en febrero de 2022, lo que proporcionará una Una imagen mucho mejor de qué esperar para la próxima temporada otoño / invierno 2022-2023.